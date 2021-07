JO 2021 (basket): sur quelle chaîne et à quelle heure regarder France-République tchèque

Victorieuse des Etats-Unis lors de son entrée en lice, l’équipe de France de basket affronte la République tchèque ce mercredi (14h) pour valider son billet pour les quarts de finale des jeux olympiques de Tokyo 2021.

Après l’exploit, l’équipe de France de basket peut valider son billet pour le tour suivant, dès ce mercredi. Les Bleus ont rendez-vous à 14h à Saitama pour défier la République tchèque trois jours après s’être offerts les Etats-Unis (83-76) dès leur entrée en lice dans le tournoi de basket des Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Le match entre la France et la République tchèque sera retransmis sur France Télévisions et Eurosport. Il sera aussi à suivre sur RMC.

Les hommes de Vincent Collet peuvent se qualifier pour les quarts de finale en cas de succès face aux Tchèques combiné à une victoire des Etats-Unis face à l’Iran. Après leur performance remarquable face aux Américains, les hommes de Vincent Collet se sont rapidement tournés vers la suite et leur objectif: décrocher une médaille olympique.

"Il y avait évidemment de la joie dans le vestiaire, mais aussi beaucoup de concentration, et j'ai aimé ça, a confié le sélectionneur à l’issue de la rencontre, dimanche. Le match de mercredi contre la République Tchèque est très, très important, par rapport aux objectifs fixés. Le groupe est ambitieux et cette victoire nous lance bien. Il faut qu'on garde en mémoire ce qu'on a fait ce soir. Je trouve qu'on a été très respectueux du plan établi, à la fois collectivement et individuellement. Les joueurs sont restés dans leur registre au service de l'équipe. C'est ce qui nous a permis de réaliser cette performance. Donc c'est de bon augure, mais rien d'autre. Maintenant il faut enchaîner."