JO 2021: basketteur, mascottes, assistants... les robots font les stars à Tokyo

Depuis le début des Jeux olympiques 2021, de nombreux robots se sont mis en évidence à Tokyo. Entre les drones de la cérémonie d’ouverture, le basketteur humanoïde et les assistants en forme de chariots roulants, ces nouvelles technologies ne passent pas inaperçues. Même si tout n'est pas parfait.

"Les Jeux olympiques les plus innovants de l’histoire". C’est la promesse formulée par le Japon à l’heure d’accueillir le monde du sport. Pour ses deuxièmes Jeux d’été (après ceux de 1964), Tokyo a décidé de mettre en avant les nouvelles technologies. Avec l’aide de leur partenaire Toyota et de ses nombreux ingénieurs, les organisateurs ont intégré de nombreux robots à l’événement. La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée vendredi dernier dans un stade vide, a donné le ton. Une flotte de 1.824 drones a fait sensation en reproduisant notamment la planète terre.

Deux jours plus tard, la mi-temps du match de basket entre la France et les États-Unis (83-76) a été marquée par le show d’un humanoïde assez bluffant. Baptisé "CUE", ce robot de 2,08m a surpris les observateurs à la Saitama Super Arena, en réussissant un lancer franc, un tir à trois points et un autre du milieu de terrain. Sans aucun humain autour de lui pour l’assister. Certes, son shoot à une main n’est pas très académique mais l'efficacité est redoutable.

Une précision hallucinante

Doté d’articulations aux bras et aux jambes, de petits moteurs, d’une caméra, de capteurs sur le torse et d’un système d’intelligence artificielle, il est capable de mesurer la distance qui le sépare du panier, déterminer la force nécessaire et calculer la trajectoire à donner au ballon. Pour adapter au mieux son geste. Avec une réussite maximale.

Inspiré d’un personnage du manga Slam Dunk ("Hanamichi Sakuragi") et flanqué d’un maillot avec le n°95, "CUE" est la dernière version d’un projet lancé en 2018. S’il est particulièrement adroit au shoot, il a en revanche de gros soucis de lenteur. Il lui faut de longues secondes pour se déplacer, se positionner et armer son bras. Le robot-basketteur ne peut d’ailleurs pas courir, sauter ou dribbler. En tout cas, pour l'instant…

Des mascottes capables d’interagir

Tout au long de la quinzaine, les athlètes et les spectateurs présents en terre nippone pourront également croiser Miraitowa et Someity. Les deux mascottes de ces JO 2021 sont chargés de l’accueil sur les différents sites. Et elles sont captables d’interagir avec leurs interlocuteurs.

Des modèles HSR (Human Support Robot) ont aussi été développés pour ces Jeux de Tokyo. Ils permettent de guider les personnes handicapées jusqu’à leurs sièges afin d’assister aux épreuves. Les DSR (Delivery Support Robot) sont eux programmés pour apporter des boissons, des friandises et d’autres produits aux spectateurs les ayant sollicités via une tablette spéciale.

Sur le plan plus sportif, Toyota a développé les FSR (Field Support Robot). Ces petits chariots sur roues, dont la conduite est automatique, servent à récupérer les marteaux, disques ou javelots lors des épreuves de lancers. Ils peuvent aussi amener un ballon au coup d’envoi d’un match. Avec plus ou moins de réussite…