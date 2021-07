JO 2021 (BMX): Malgré 4 représentants en finale, énorme déception pour les Français

Avec trois représentants en finale chez les hommes et Axelle Etienne pour les femmes, le BMX français pouvait s'attendre à une voire plusieurs médailles. Il n'en fut rien ce vendredi lors des JO de Tokyo 2021, avec un Joris Daudet qui a chuté dans le dernier virage alors qu'il se dirigeait vers le bronze.

La déception est immense pour le BMX français. Avec trois représentants tricolores dans une finale avec 8 pilotes, la France avait de sérieuses ambitions avec Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu. Aucun d'entre eux n'a réussi à terminer sur le podium, d'une course remportée par le Néerlandais Niek Kimmann.

Pour Joris Daudet, qui vit ses troisièmes JO, il était en mesure de décrocher le bronze avant l'ultime virage, où il est parti à la faute, victime d'une chute. Le double champion du monde participait à sa première finale olympique à 30 ans mais aura sans doute de gros regrets, lui qui s'était blessé lors des demi-finales à Rio en 2016.

"On ne pense pas à Paris 2024, on est à Tokyo"

Pour Niek Kimmann, il s'agit en tout cas d'une belle histoire alors qu'il aurait pu tout perdre lundi dernier. Le Néerlandais avait percuté de plein fouet un officiel qui traversait la piste lors de son échauffement. Le pilote s'en était sorti avec une douleur au genou. Le Britannique Kye Whyte a pris lui la médaille d'argent et le Colombien Carlos Alberto Ramirez le bronze.

Au pied du podium, Sylvain André participait pour la première fois aux JO, à 28 ans. Champion du monde en 2018, il constituait aussi une vraie chance de médaille. "Je suis très bien sorti, j'ai du mal à choper la réception de la deuxième bosse. Avec Joris, on est 3 et 4 mais on s'accroche dans le premier virage. Puis, je suis et après je ne suis pas assez proche pour rattraper les autres quand Joris tombe, a commenté Sylvain André au micro de France Télévisions. Je ne peux qu'en vouloir à moi-même. Mais je suis content d'être là, en finale. C'est le sport."

Tous les trois très convaincants lors des runs des tours précédents, les Français se sont loupés. "On ne pense pas à Paris pour 2024, on est à Tokyo. C'est dommage. On s'accroche avec Joris mais ce sont des faits de course, a regretté André. On fera mieux à d'autres courses et avant Paris, il y en aura encore un paquet."

Du côté des femmes, Axelle Etienne a participé à la finale mais n'a pas réussi à peser, septième, d'une course qui a vu le sacre de Bethany Shriever. La Britannique a devancé la Colombienne Mariana Pajón et la Néerlandaise Laura Smulders. Avant les épreuves de piste, le cyclisme français n'a toujours pas obtenu la moindre médaille, dans la lignée des déceptions liées au VTT.