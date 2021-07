JO 2021 (BMX) : Vincent Pelluard, un Français en quête de médaille... pour la Colombie

Sociétaire du club de Joué-les-Tours, Vincent Pelluard dispute à Tokyo ses premiers Jeux olympiques sous le maillot de la Colombie, pays de Mariana Pajon, sa compagne, double championne olympique de BMX. Cette nuit (3 heures), il tentera d’accrocher une place en finale, voire plus.

C’est une aventure qu’il n’aurait pas pu vivre sans elle. Elle, c’est Mariana Pajon, double championne olympique en titre de BMX. En couple dans la vie, c’est main dans la main que Vincent Pelluard et Mariana Pajon disputent à Tokyo leurs premiers Jeux olympiques en commun. Pour le natif de Joué-les Tours, il s’agit de ses premiers JO, puisqu’une mauvaise chute l’avait obligé à déclarer forfait il y a cinq ans. Afin d’optimiser ses chances d’entrevoir Tokyo, le champion de France 2013 a d'ailleurs troqué la nationalité française pour la Colombie, pays de naissance de Mariana, véritable star au pays.

Mariana Pajon, star dans son pays

Issue d’une famille de sportifs, Mariana Pajon ne tarde pas à atteindre les sommets. Championne olympique à Londres et à Rio, la Colombienne vient au Japon pour réaliser la passe de trois et battre un nouveau record. Elle reste favorite, malgré une rupture des ligaments croisés en 2018 et sept mois sans marcher.

Afin d’atteindre son objectif, elle pourra compter sur le soutien sans faille de son mari. "En couple, nous allons tout faire pour représenter de la meilleure des manières notre pays et le club de Joué, lance, déterminée, Mariana Pajon. Et on va montrer que, si on rêve, si on y croit, on peut toujours réussir."

Un soutien sans faille du peuple colombien

Main dans la main au village olympique, les deux tourtereaux ont également effectué toute leur préparation ensemble. “C'est forcément plus facile à gérer en étant ensemble”, raconte Vincent Pelluard dans des propos relayés par Centre Presse.

Le tour du monde a d'abord commencé dans leur pays, à Bogota, "où on a profité de l'altitude et de la piste pour fonder de bonnes bases physiques, que ce soit en musculation ou sur la piste." Avant les États-Unis, pour participer à quelques courses et se jauger sur la piste de San Diego. “C'est le centre olympique des États-Unis, poursuit-il. Il y a une réplique de la dernière ligne droite de Tokyo, c'est ce qu'on était venu chercher, ainsi que la chaleur, pour s'adapter aux conditions qu'on aura au Japon.”

Le peuple colombien est également le premier supporter du couple, même s’il y a eu "un peu de polémique" pour Vincent Pelluard, qui rappelle qu'il n'est pas "Colombien de naissance": “Mais je sens que désormais, les gens sont derrière moi. C'est un grand avantage, j'ai l'impression d'avoir les Français et les Colombiens qui me soutiennent.”

Un report des Jeux bénéfique

L’annonce du report d’un an a été accueillie bras ouverts par le couple, qui a pu peaufiner sa préparation. Mariana Pajon a eu le temps de retrouver son meilleur niveau et Vincent Pelluard a réussi à faire partie des deux meilleurs pilotes colombiens en participant à une finale de circuit de Coupe du monde, fin mai 2021. Et le couple a parfaitement entamé la compétition, en se qualifiant tous les deux pour les demi-finales, qui auront lieu dès cette nuit à 3 heures du matin.

Si Mariana n’a connu aucune difficulté (trois victoires en trois courses), Vincent s’est qualifié de justesse en terminant quatrième de sa série, sauvé par le chrono alors qu’il était à égalité de points avec le Suisse Simon Marquart. "Il y avait beaucoup de tension au début, mais j'ai réussi à bien finir, a expliqué Pelluard. J'ai pu me qualifier alors qu'il y a eu une vraie bataille dans ma série. Je suis content que la journée se soit bien terminée!" Et l’épopée pourrait être encore plus belle si le Jocondien parvenait à atteindre la finale, quelques minutes après madame.