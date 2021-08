JO 2021 (boxe): blessé après sa victoire sur Aliev, Clarke arrêté lors de sa demi-finale

Vainqueur dans la contestation du Français Mourad Aliev lors des quarts de finale des JO 2021 de Tokyo, Frazer Clarke a été arrêté lors du troisième round ce mercredi de son combat chez les poids lourds face à l'Ouzbek Bakhodir Jololov. L'Anglais se dit "fier" d'avoir obtenu une médaille de bronze.

Tombeur de Mourad Aliev lors des quarts de finale, dans un combat très controversé, le Britannique Frazer Clarke a été battu lors de sa demie chez les poids lourds ce mercredi face à la tête de série numéro 1, Bakhodir Jalolov. Le Britannique remporte la médaille de bronze, dans la mesure où il n'y a pas de match pour la 3e place dans la discipline.

Sur le papier, Bakhodir Jalolov était déjà largement favori face à Frazer Clarke dans ce combat de poids lourds. La nouvelle star annoncée, originaire de l'Ouzbékistan, a gagné son combat après interruption de l'arbitre. Blessé pendant son combat face à Aliev, Clarke a été déclaré perdant à l'issue du troisième round. Le Britannique avait une nouvelle fois reçu un coup à l'arcade sourscilière et saignait, obligeant l'arbitre à le stopper.

L'aventure olympique de Frazer Clarke semble en tout cas réussie, avec une médaille à 29 ans. "Ce n'est pas le conte de fées mais je suis fier de moi, a indiqué Clarke au micro de la BBC. Je suis navré de ne pas avoir fait un peu plus, mais je suis quand même médaillé de bronze des Jeux olympiques. Je suis en bonne santé et j'ai participé aux JO, je ne peux rien demander de plus."

Promis à un grand avenir chez les poids lourds, Bakhodir Jalolov affrontera l'Américain Richard Torres Jr lors de sa finale. Le Kazakh Kamshybek Kounkabayev a pris lui la deuxième médaille de bronze, arrêté aussi face à Torres Jr pour une blessure.

Mais ce tournoi olympique laissera forcément de gros regrets à Mourad Aliev, qui avait passé dimanche 45 minutes sur le ring à contester la décision de l'arbitre. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait débouté ce mardi Aliev dans sa requête, souhaitant reprendre son combat, injustement arrêté selon lui, face à Clarke.