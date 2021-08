JO 2021 (boxe): la justice sportive déboute Aliev, sa disqualification maintenue

Le Tribunal Arbitral du Sport a débouté ce mardi le Français Mourad Aliev qui demandait une révision de sa disqualification aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Le boxeur tricolore, soutenu par le CNOSF et sa Fédération, espéraient une annulation de sa sanction intervenue après une décision injuste de l’arbitre de son quart de finale chez les poids super-lourds.

Il n’y aura finalement pas eu de miracle pour Mourad Aliev aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Eliminé en quarts de finale du tournoi de boxe des +91kg après avoir été disqualifié par l’arbitre, le Français n’a pas obtenu gain de cause auprès du TAS. Sanctionné pour des coups de tête supposés à son adversaire, le Britannique Frazer Clarke, le dernier représentant de la boxe tricolore au Japon a crié au scandale. Le CNOSF qui, via sa présidente Brigitte Henriques, avait clairement soutenu Mourad Aliev portant l’affaire de la justice sportive a lui-même communiqué les résultats de ce recours.

"Le Tribunal Arbitral du Sport a rejeté ce jour la demande de révision de disqualification du boxeur français Mourad Aliev, adressée par le Comité National Olympique et Sportif Français et la Fédération Française de Boxe, le 02 août dernier, a précisé l’instance du sport olympique tricolore dans un communiqué transmis à RMC Sport. Dans leur courrier, le CNOSF et la FF Boxe contestaient en effet cette disqualification dans la mesure où l’arbitre du combat n’avait pas respecté la procédure de sanction prévue au règlement."

Le CNOSF milite pour la vidéo à Paris

Mourad Aliev ne sera donc pas repêché et ne repartira donc pas avec une médaille du Japon. Cruel pour le boxeur tricolore qui espérait succéder à Tony Yoka dans la catégorie des super-lourds.

"Le CNOSF et la FF Boxe veulent assurer Mourad Aliev de leur soutien, a encore poursuivi l’instance dans son document officiel. Dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024, le CNOSF soutiendra la mise en place de l’assistance vidéo sur les combats de boxe."

Après un mieux à Rio en 2016, où la boxe française avait décroché six médailles, elle rentrera bredouille de Tokyo. Manager de l’équipe masculine, John Dovi a même dénoncé une "cabale" contre ses boxeurs en raison de décisions parfois litigieuses, notamment contre Samuel Kistohurry.

Le cas Mourad Aliev aura finalement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase bleu. Après de nouvelles polémiques, la boxe olympique risque à nouveau d’être dans le viseur du CIO avant Paris 2024.