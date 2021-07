JO 2021: Djokovic réagit au retrait de Biles avec des déclarations à contre-courant

Simone Biles s’est retirée de la compétition par équipes de gymnastique avant de renoncer à la finale du concours général, qui aura lieu ce jeudi. L'Américaine de 24 ans veut "prioriser son bien-être" et épargner sa santé mentale. Interrogé sur la pression autour des athlètes, Novak Djokovic parle lui de privilège.

La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, qui a créé la surprise mardi en se retirant de la compétition par équipe des Jeux olympiques de Tokyo 2021, est forfait pour le concours général de jeudi, a indiqué la Fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter.

"Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général, communique la fédération américaine de gymnastique. Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en priorisant son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de personnes."

La décision de Simone Biles avait surpris. La championne s'était ensuite justifiée en expliquant ne plus avoir autant "confiance" en elle qu'avant et devoir "faire face à ses vieux démons". Parmi les explications possibles à ce mal-être: l'Américaine de 24 ans fait partie des gymnastes qui ont témoigné contre l'ex-médecin de l'équipe féminine Larry Nassar, condamné en 2018 pour abus sexuels sur plusieurs centaines d'athlètes. A cela s'ajoute aussi la pression immense sur les épaules de la star, qui a ébloui tout le monde à Rio en 2016.

"La pression est un privilège" pour Djokovic

Le numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic, interrogé sur le sujet en conférence de presse, estime ce mercredi que la pression est un "privilège", après que la décision de Simone Biles de se retirer de deux épreuves a mis en lumière l'impact de la pression sur la santé mentale des athlètes.



"La pression est un privilège. Sans elle, il n'y a pas de sport professionnel. Pour espérer rester au sommet d'un sport, on a intérêt à apprendre à gérer la pression. Sur et en-dehors du terrain, toutes les attentes. J'ai appris à développer un mécanisme pour gérer cela de manière à ce que ça ne me dérange plus, ça ne m'usera plus", affirme le Serbe, toujours en lice pour devenir le premier joueur de tennis à remporter le "Golden Slam", soit les quatre tournois du Grand Chelem et l'or olympique la même année. Un discours qui détonne un peu, après la vague de soutien reçue par Simone Biles ces dernières heures.