JO 2021 (escrime): la communion à distance de Cannone avec sa famille après son titre olympique

Quelques minutes avant le titre olympique de Romain Cannone à l’épée, sa mère était sur RMC et a confié sa fierté, bluffée par le "calme" et la "maîtrise" de celui qui ne devait initialement pas être aligné en individuel. Le médaillé d'or a ensuite pu communier avec sa famille en direct.

La très belle histoire du jour se poursuit dans les médias. Après le titre surprise de Romain Cannone à l’épée, le clan de l'escrimeur en or était sur RMC, pour confier sa joie et communier avec le champion. La mère de l'épéiste a exprimé tout son bonheur, elle qui a vécu le sacre de son fils en famille, rassemblée pour l’occasion dans le domicile du néo-champion olympique.

"Chaque escrimeur qui part aux Jeux olympiques part pour gagner l’or"

"On fait des sauts de puce dans tout l’appartement, jubile-t-elle. On est extrêmement heureux pour lui qu’il accomplisse ses rêves. C’est incroyable que ça vienne si jeune, pour ses premiers Jeux". À 24 ans, le jeune épéiste participait effectivement à sa première olympiade mais surtout, il n’était pas prévu qu’il soit aligné dans le tableau individuel.

Après le contrôle antidopage positif de Daniel Jérant, celui-ci avait été enlevé du tableau et remplacé par son jeune compatriote, seulement 47e mondial. Malgré son statut de remplaçant et de novice, "chaque escrimeur qui vient aux Jeux olympiques part pour gagner l’or" assure la maman de Romain Cannone, qui a aussi été bluffée par le sérieux de son fils, habitué à un style plus théâtral.

"On l'a rarement vu en compétition comme ça"

"On a l’impression que cette compétition a été différente et qu’il a un niveau de concentration qu’il n’a jamais eu avant, explique-t-elle. On était tous subjugués par le fait qu’il soit concentré, discipliné. Quand on connaît Romain, on l’a rarement vu en compétition comme ça, on a tout de suite vu que c’était un autre style de jeu, toujours fougueux et avec prises de risque, mais avec un calme et une maîtrise incroyable."

La famille du champion olympique, restée en France en raison du huis clos instauré pour ces Jeux, avait prévu se déplacer jusqu’à Tokyo: "On avait tous prévu de venir, de mettre des sous de côté, d’acheter des billets, quit à faire du camping, confie la mère de l'épéiste. On serait tous venus. Mais on est ravis d’être ici, il y a une très bonne ambiance dans l’appartement de Romain." Avant de communier, en direct sur RMC, avec le champion pour un très joli moment.