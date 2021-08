JO 2021 (foot): "c'est une vraie équipe qui a nous a manqué", regrette Kolo Muani

Randal Kolo Muani, attaquant de Nantes et de l’équipe de France olympique, garde un bon souvenir de l'aventure humaine moins des circonstances sportives qui ont donné une élimination des Bleus dès le premier tour deux Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Randal Kolo Muani (22 ans) est rentré en France sans médaille mais avec de nombreux souvenirs en tête. L’attaquant a pourtant vécu un tournoi très compliqué avec l’équipe de France lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Privés de leurs meilleurs joueurs, les Bleus sont sortis dès les poules après deux grosses claques reçues face au Mexique (4-1) et le Japon (4-0) avec une victoire contre l’Afrique du Sud (4-3) au milieu. Cela restera une expérience enrichissante humainement, un peu moins sportivement.

"Moi, j'ai kiffé cette aventure"

"C'était une triste mais une bonne expérience, souligne le joueur de Nantes dans L’Equipe. J'ai participé aux Jeux, j'ai un peu visité le Japon, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de me donner confiance en moi. J'ai vu des gens qui vous donnent de la force. Discuter avec d'autres sportifs, des gens de l'athlétisme, de la boxe... ça ouvre sur d'autres choses. Être dans le village olympique, c'est spécial pour nous, joueurs de foot. Moi, j'ai kiffé cette aventure."

Il évoque tout de même une cohésion fragile au sein d’un groupe formé sur le tard tout en soulignant le rôle prépondérant d’André-Pierre Gignac "une personne très aimable, qui a tout le temps envie, qui nous a tirés vers le haut". Comme l’attaquant des Tigres, il pointe du doigt les clubs de Ligue 1 n’ayant pas libéré leurs meilleurs joueurs.

"On n'était pas vraiment tous ensemble"

"Ça a tout perturbé, regrette-t-il. Déjà, au départ, on devait faire un stage de préparation. On n'a pas pu le faire, ça nous a mis en difficulté. On n'a eu qu'un match de préparation, ça a pris du temps avant qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse travailler collectivement."

Il conclut un peu amer. "Oui, c'est une vraie équipe qui nous a manqué, explique-t-il. On n'était pas vraiment tous ensemble." Il se tourne désormais vers la saison de Ligue 1 qu’il jouera avec Nantes, assure-t-il. Il ira au bout de son contrat qui se termine dans un an.