JO 2021 (foot): Gignac s'en prend à nouveau aux clubs français après le fiasco

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux ce vendredi, André-Pierre Gignac est revenu sur son expérience olympique avec l'équipe de France. Le capitaine de la sélection de Sylvain Ripoll au Japon s'en est pris une nouvelle fois aux clubs français, qui n'ont pas libéré pour la plupart les joueurs pour cette occasion.

Troisième de son groupe A, l'équipe de France olympique de football n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Malgré une victoire au forceps face à l'Afrique du Sud (4-3), renversante, qui avait permis de redonner espoir, les Bleus ont ensuite connu une lourde défaite face au Japon (4-0).

"Nous y sommes allés avec les 'les cojones'"

Auteur de quatre réalisations lors de ces Jeux olympiques de Tokyo 2021, André-Pierre Gignac a en tout cas tenu son rang, du haut de ses 35 ans, doyen de la sélection et capitaine. "La marche était trop haute. On a tout donné mais 2 des 3 équipes du groupe étaient plus fortes que nous!, a admis avec lucidité l'attaquant français dans un message posté sur Twitter ce vendredi. J'ai été très fier d'être le capitaine de cette équipe. Merci à mes coéquipiers, au sélectionneur, à son staff, au staff médical pour votre adaptation à cette situation inédite!"

Si la sélection de Sylvain Ripoll a été chaotique, la présence d'André-Pierre Gignac a fait consensus. Le buteur des Tigres de Monterrey encadrait un groupe de jeunes joueurs avec Florian Thauvin et Téji Savanier. "Les Jeux, c'est une expérience unique à vivre. Pas de MERCI à certains clubs français, a taillé l'ancien jouer de l'OM. J'espère qu'en 2024 la mentalité aura bien changé et qu'on pourra gagner l'or chez nous en France! Cette année nous y sommes allés avec nos 'cojones'. BRAVO à tous nos jeunes joueurs en devenir."

Plusieurs joueurs de la sélection initiale avaient été retenus par les clubs, à l'image de ceux de Ligue 1 comme le Stade Rennais pour Eduardo Camavinga ou Nice pour Amine Gouiri . Interrogé par RMC après l'élimination, le président de la FFF Noël Le Graët avait maintenu sa confiance envers son sélectionneur Sylvain Ripoll, pointant du doigt plutôt la responsabilité des clubs qui n'ont pas libéré les joueurs, puisqu'ils n'y étaient pas obligés.