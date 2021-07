JO 2021: Ripoll et Le Graët blâmés sur Twitter après la piteuse élimination des Bleuets

Pour bon nombre d'internautes, Sylvain Ripoll et Noël Le Graët sont les premiers responsables du fiasco de l'équipe de France de football masculin aux JO 2021, éliminée de la phase de groupes après une cuisante défaite 4-0 face au Japon.

La twittosphère footballistique est sans pitié. Ses internautes ont été scandalisés par la piteuse élimination de l'équipe de France de football masculin aux Jeux olympiques de 2021. Giflée 4-0 par le Japon, la sélection sort en phases en poules du tournoi avec un bilan très décevant: deux défaites, une victoire et onze buts encaissés. Pour beaucoup, la responsabilité du fiasco est à imputer à deux hommes: Sylvain Ripoll, le sélectionneur, et Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football.

"Ripoll cumule élimination sur élimination en prenant des leçons voir même des humiliations depuis plus de deux ans en étant reconduit par Le Graët. On va massacrer nos générations jusqu’à quand?", a fustigé Walid Acherchour, futur chroniqueur de l'After Foot sur RMC, rappelant au passage l'échec cuisant de Sylvain Ripoll à l'Euro Espoirs en mai dernier. "25 ans d'attente pour vivre une humiliation. (...) Bravo à nos adversaires qui eux ont joué avec une vraie philosophie de jeu", a relevé un autre internaute, pour pointer le travail de l'ancien coach du FC Lorient.

"Le crédit 2018 ne va pas durer éternellement"

Après le fiasco de l'Euro U21, Noël Le Graët avait réitéré son soutien à Sylvain Ripoll dans les colonnes de Ouest-France: "Son bilan est impressionnant". Une petite phrase que bon nombre d'internautes n'ont pas manqué de ressortir. "Honte à la FFF", a-t-on vu dans les réponses au compte de l'équipe de France. "Monsieur Le Graët va falloir rendre des comptes maintenant et le crédit 2018 ne va pas durer éternellement. Le travail est mal fait, le style de nos équipes nous séduisent pas et les résultats sont insuffisant avec des générations de qualités", a aussi lâché Walid Acherchour.

Les avis sont un peu plus partagés sur la responsabilité des clubs français et européens qui ont empêché Sylvain Ripoll de sélectionner de meilleurs joueurs. Pour certains, la débâcle est aussi de leur faute. Pour d'autres, les compétences de Sylvain Ripoll et la surcharge du calendrier leur donne finalement raison. "Quel intérêt d'envoyer des joueurs chez un accompagnateur ayant prouvé son incompétence dans un tournoi qui va surcharger leur saison sans chance de victoire", a écrit @Yannis_LB.