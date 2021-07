JO 2021, football: trois cas positifs pour l'Afrique du Sud, futur adversaire des Bleus

La fédération sud-africaine de football a annoncé ce dimanche que l'équipe masculine de football était touchée par trois cas de coronavirus, concernant deux joueurs et un membre du staff. A une semaine de défier la France, les Sud-Africains se trouvent en quarantaine.

Le Comité international olympique (CIO) avait annoncé ce dimanche le test positif de deux athlètes au sein du village olympique, sans préciser leur idendité. La fédération africaine de football a confirmé un peu plus tard qu'il s'agissait de deux joueurs de son équipe.

Le latéral droit des Orlando Pirates, Thabiso Monyane, et le milieu offensif du Swallows FC, Kamohelo Mahlatsi, sont les deux joueurs infectés. "Nous avons trois cas positifs au Covid-19 au village ici, deux joueurs et un membre du staff", a déclaré Mxolisi Sibam, manager de l'équipe de football de l'Afrique du Sud.

Un match face à la France le 25 juillet

Ce samedi, l'analyste vidéo Mario Masha avait été annoncé lui aussi positif au coronavirus. Depuis, l'équipe a été placée en quarantaine en attendant d'autres tests. "Il y a un dépistage quotidien qui comprend des tests de température et de salive, a indiqué Sibam. Masha et Monyane ont signalé des températures élevées et des tests de salive positifs et ont été amenés ensuite à faire le test nasal, que nous avions tous effectué au départ et ils ont malheureusement été testés positifs au coronavirus. Mahlatsi est le dernier joueur à suivre le même processus."

En tout, ce sont 10 cas de coronavirus qui ont été annoncés par le CIO ce dimanche, comprenant aussi bien les médias ou des membres de l'organisation. Les trois membres de la délégation sud-africaine se trouvent désormais à l'isolement, conformément aux règles en vigueur.

Pour rappel, l'équipe de France de football olympique retrouvera l'Afrique du Sud lors du deuxième match de la phase de groupes. La rencontre est programmée dimanche prochain, le 25 juillet. Ce jeudi, l'Afrique du Sud doit affronter le Japon, pays hôte alors que les Bleus joueront face au Mexique.