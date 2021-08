JO 2021 (hand): les larmes de Pineau après le titre olympique des Bleues

Allison Pineau a savouré la fabuleuse victoire de l’équipe de France féminine de handball contre la Russie ce dimanche. Au micro de RMC, la Française a été submergée par l’émotion à l’issue des Jeux olympiques de Tokyo.

Au terme d’un tournoi compliqué mais d’une finale parfaitement maîtrisée contre la Russie (30-25), la France a décroché la médaille d’or ce dimanche aux Jeux olympiques de Tokyo. Un final grandiose pour les Bleues et en particulier pour Allison Pineau. L’aboutissement d’une carrière phénoménale et d’un périple incroyable.

"Il y a encore beaucoup d’émotion. Enormément…, a lancé la demi-centre tricolore pour RMC. C’est dur à réaliser. Après tout ce qu’il s’est passé dans les trois dernières années, c’est… pfiou… Je pense à tout cela et il y a énormément d’émotion. C’est beaucoup de fierté de l’avoir fait et d’avoir enfin cette médaille après tout ce qui m’est arrivé. Je pense à tout cela et forcément cela me met les larmes aux yeux."

>> Les JO de Tokyo c’est en direct sur RMC Sport

Pineau: "Une histoire spéciale avec l’équipe de France"

Après l’argent décroché à Rio en 2016, les handballeuses tricolores ont tour à tour remporté les Mondiaux (2017) puis l’Euro (2018) avant d’accéder au Graal ce dimanche aux JO de Tokyo. Présente lors de toutes ces épopées des Bleues, Allison Pineau a également traversé cette olympiade nippone malgré les blessures et quelques imprévus comme son départ de Brest en 2019. Mais à la fin, la meilleure handballeuse de l’année 2009 a remporté la plus belles des médailles aux Jeux olympiques. L’aboutissement d’une carrière phénoménale et d’un périple incroyable.

"Je pense que mon palmarès me rend fière et parle pour moi, a finalement lancée Allison Pineau. Je me suis toujours battue. Je pense que l’équipe de France m’a énormément donné et je lui ai aussi énormément donné. Je lui ai bien rendu. J’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. J’ai vraiment une histoire spéciale avec l’équipe de France. […] C’est extraordinaire, je me sens privilégiée. J’ai envie de dire merci au Japon et à Tokyo vraiment. Si les Jeux avaient été annulés, je n’aurais peut-être jamais eu cette médaille d’or. Donc j’ai beaucoup de gratitude. Je reviens avec une médaille d’or. J’ai enfin ce putain de titre. Je ne vais pas partir comme ça et il y a Paris 2024."