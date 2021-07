JO 2021 (handball): Karabatic se plaint du matelas en plastique qui lui "frasasse le dos"

Nikola Karabatic (37 ans), star de l’équipe de France de handball, peste contre la piètre qualité des matelas du village olympique. "Le plus dur, ce ne sont pas les matchs, c’est le matelas", confie-t-il.

Pour les cinquièmes Jeux olympiques de sa carrière, Nikola Karabatic (37 ans) vit une expérience un peu particulière à Tokyo. La star du handball français confie vivre des nuits agitées dans le village olympique où la literie n’est pas vraiment à sa convenance.

"Le plus dur, ce ne sont pas les matchs, c’est le matelas, a-t-il pesté dans Before Tokyo sur RMC jeudi. Ce n’est pas le lit en carton, c’est le matelas en plastique qui est tout dur et qui te fracasse le dos."

Malgré ce désagrément, le double champion olympique (en 2008 et 2012, médaillé d’argent en 2016) ne se plaint pas des autres contraintes, nombreuses en ses temps de crise sanitaire. Même si les conditions pour prendre les repas sont un peu spéciales.

"Le seul truc un peu contraignant, c’est le plexiglas dans le réfectoire"

"Globalement, ça va, poursuit-il. Les tests, l’application (dans laquelle les athlètes et suiveurs doivent entrer de nombreuses informations comme leur température, ndlr), le masque, tous les contrôles, on est habitué. Le seul truc un peu contraignant, c’est le plexiglas dans le réfectoire. Le ‘ref’ c’est normalement quelque chose de convivial. Tu es assis à table, tu peux discuter avec les gens autour de toi. Là, tu as un plexi, il faut que tu cries ou que tu parles par-dessus pour que tu puisses t’entendre avec tes potes. C’est un peu bizarre."

Les Bleus débutent la compétition samedi face à l’Argentine (4h en France) à Yoyogi. Ils ont conclu leur préparation mercedi par une défaite contre le Danemark (33-28), le grand favori des JO selon Karabatic, de retour à la compétition depuis mai après s’être rompu le ligament croisé antérieur du genou droit en octobre 2020.

"On est encore à cinq buts par rapport à une équipe comme le Danemark, souligne-t-il. Lorsqu’on les a affrontés en demi-finale du Mondial 2019, on a été menés de 8 ou 9 buts à un moment. Ils ont pris l’ascendant sur nous."