JO 2021: le message d'espoir de Macron aux athlètes français depuis le Club France à Tokyo

Emmanuel Macron, président de la République française, est à Tokyo ce vendredi pour participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2021. Il s’est rendu au Club France dans la matinée pour délivrer un message d’espoir sur la vie en période de pandémie et les JO de Paris 2024.

Journée olympique pour Emmanuel Macron. Le président de la République française est arrivé à Tokyo ce vendredi - en compagnie de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et des Sports - pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2021 (13h, heure française). Il fera partie des 15 chefs d’Etat et de gouvernement présents (le seul du G7) dans les tribunes du stade olympique qui sonneront creux en l’absence de public. Mais ce n’est pas la seule activité à son riche programme qui l’attend dans la capitale japonaise.

Emmanuel Macron a d’abord rencontré le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach pour y évoquer l’organisation des prochains Jeux olympiques à Paris en 2024. Il est ensuite arrivé à 13h (6h en France) au Club France pour un déjeuner rapide avec les officiels de la délégation française. Il était notamment accompagné de la présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, et du président de Paris 2024, Tony Estanguet.

"Nos athlètes en ont besoin"

Il a expliqué sa présence au micro de BFMTV. "C’est important parce qu’il faut apprendre à vivre avec le virus, a-t-il déclaré. Il faut continuer pour que l’esprit olympique – qui porte des valeurs de coopération – continue de se déployer dans cette période où il est si nécessaire. Nos athlètes en ont besoin puisque c’est un rendez-vous important dans leurs vies. Vivre avec le virus, c’est aussi cela."

"Nous nous préparons depuis maintenant quatre ans et même avant pour Paris 2024. Je remercie encore Tony (Estanguet), toutes ses équipes et le mouvement olympique français. Nous sommes à pied d’œuvre. On sort d’une très bonne discussion avec la président du CIO, Thomas Bach et nous allons continuer nous aussi à aller de l’avant pour préparer notre pays au rendez-vous de 2024, nos athlètes, aussi nos enfants, toute la société et être au rendez-vous de ces valeurs, de l’exigence de la performance."

Le périple du président au Japon se poursuivra samedi puisqu’il assistera aux épreuves de judo, mais aussi aux premiers matchs de l’équipe de France féminine de basket 3x3. Il s’envolera ensuite samedi soir pour une visite en Polynésie française.