JO 2021 (judo): "On est tous assommés", avoue Estanguet après la défaite de Riner

Au micro de BFMTV, l’ancien triple champion olympique de canoë et actuel patron de Paris 2024, Tony Estanguet est revenu sur la défaite surprise de Teddy Riner en quart de finale des +100kg, vendredi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Teddy Riner n’égalera pas Tony Estanguet. Pas aux Jeux olympiques de Tokyo en tout cas. La star des tatamis briguait une 3eme médaille d’or olympique ce vendredi en judo dans la catégorie des +100kg. Mais contrairement à l’ancien champion de canoë, médaillé d’or en 2000, 2004 et 2012, le judoka français est tombé de très haut, en quart de finale, battu au golden score par le Russe Tamerlan Bashaev. Une énorme désillusion pour une matinée cauchemar pour la délégation bleue. "On est tous assommés, at-il confié au micro de BFMTV. Teddy est un monument. Un monument du sport français. C’est très dur. C’est d’abord très dur pour lui. On ne va pas non plus se mettre à sa place. Le premier déçu, c’est lui."

"C'est violent"

Pour le patron de Paris 2024, Teddy Riner a tout donné : "On sait combien il est rigoureux, pro, rappelle-t-il. On sait qu’il a fait le maximum. Ça ne l’a pas fait cette fois-ci. J’ai beaucoup de respect pour ça parce que je l’ai vécu en tant qu’athlète. Je sais que c’est difficile d’être toujours là au rendez-vous. Il y avait une pression énorme sur Teddy. Comme d’habitude. D’habitude il la gère très bien. Ça l’a pas fait… Je n’ai même pas vu le combat, j’étais persuadé qu’il allait passer ce tour. Ce sont des moments durs, des émotions qu’on n’aime pas. C’est violent." En repêchage, Teddy Riner affrontera le Brésilien Silva face à qui il est invaincu en neuf combats.