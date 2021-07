JO de Tokyo: Riner battu dès les quarts, le fiasco du BMX... Nuit olympique cauchemar pour les Bleus

La matinée de vendredi a été assez catastrophique pour la France avec de nombreuses déceptions. Teddy Riner a été sorti dès les quarts de finale dans la catégorie des plus de 100 kg en judo, alors que le BMX français a failli totalement malgré plusieurs représentants en finale. Tenante du titre, l'équipe de France d'épée a aussi été sortie dès les quarts.

Cette septième journée des Jeux olympiques s'annonçait comme l'une des plus intéressantes à suivre pour la délégation française. Tête d'affiche du judo et plus globalement du sport français, Teddy Riner était attendu ce vendredi pour un troisième titre olympique à Tokyo. Mais le judoka a été battu dès les quarts de finale par le numéro un mondial Tamerlan Bashaev.

Riner peut encore décrocher le bronze

Sans le statut de tête de série, Teddy Riner devait vaincre par cinq fois pour devenir champion olympique, contre quatre combats à Rio. Il n'avait mis que deux minutes pour venir à bout de son premier adversaire, l'Autrichien Stephan Hegyi, l'emportant par ippon. Puis Riner s'est défait de l'Israélien Or Sasson, par waza-ari.

Mais au pays du judo, où il avait l'ambition de devenir le deuxième judoka à conquérir trois médailles d'or, comme Tadahiro Nomura qui a réussi cet exploit entre 1996 et 2004, Teddy Riner a été surpris par Bashaev dans le golden score, sur waza-ari. Il va falloir désormais que Riner se remobilise pour tenter de décrocher une quatrième médaille olympique, le bronze, comme lors de sa première expérience en 2008.

Outre Teddy Riner, le judo français comptait aussi beaucoup sur Romane Dicko, invaincue depuis 27 combats dans la catégorie des plus de 78 kg avant son arrivée au Japon. Il n'a fallu que 28 secondes, face à la Lituanienne Sandra Jablonskyte, pour que Dicko enchaîne avec une 28e victoire de rang et rejoigne les quarts de finale. Elle n'a mis que plus d'une minute pour se hisser dans le dernier carré, avec un ippon sur la Brésilienne Maria Suelen Altheman. Les judokas français peuvent ainsi porter le total à 6 médailles pour leur sport.

Le fiasco du BMX

L'autre déception de cette matinée concerne le BMX français, qui n'est pas parvenu à ramener une médaille. Malgré quatre représentants lors des finales (3 chez les hommes, Axelle Etienne chez les femmes), aucun d'entre eux n'a réussi à se hisser sur le podium. Si Etienne a terminé à la 7e place, le gros regret concerne Joris Daudet.

A la lutte pour le bronze, Joris Daudet a chuté dans le dernier virage. Blessé lors des demi-finales à Rio en 2016, Daudet échoue encore dans sa quête de médaille olympique. Son compatriote Sylvain André a pris la 4e place, un peu gêné lors du parcours par Daudet. Romain Mahieu a terminé 6e, d'une course remportée par le Néerlandais Niek Kimmann, qui avait percuté ces derniers jours un officiel à l'entraînement.

Déception aussi pour Cannone et ses coéquipiers à l'épée, les Bleues du rugby à 7 ont le sourire

Champion olympique dimanche dernier en épée, Romain Cannone ne réalisera pas le doublé avec ses coéquipiers avec l'épreuve par équipes. La France, tenante du titre, a été éliminée dès son entrée en lice par le Japon, au stade des quarts de finale. C'est forcément une énorme déception pour les Bleus et notamment pour leur leader Yannick Borel, déjà éliminé dès le premier tour en individuel.

Trois matchs et autant de victoires pour l'équipe de France féminine de rugby à 7. Les Bleues ont écrasé le Canada (31-0) pour rejoindre les quarts de finale, se positionnant comme des candidates à une médaille. Elle défieront la Chine ce vendredi midi. Les demi-finales et la finale se tiendront ce samedi.

Le début de l'athlé

Les épreuves d'athlétisme, sport roi des Jeux olympiques, ont commencé ce vendredi. Attendu sur le 3 000 m steeple, Djilali Bedrani a été éliminé lors de sa série, tout comme le jeune Louis Gilavert. Cinquième des Mondiaux 2019, Bedrani a indiqué qu'il n'a pas été capable de s'adapter au décalage horaire, avec plusieurs nuits blanches depuis son arrivée à Tokyo. Il y aura tout de même un Français en finale avec Alexis Phelut (23 ans), troisième de sa série pour ce qui s'apparente à une petite sensation. La finale aura lieu ce lundi (14h15).

En demi-fond, Rénelle Lamote a été appliquée pour s'imposer dans sa série du 800 mètres et rejoindre les demi-finales. En revanche, Lolassonn Djouhan n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du disque, avec un jet réalisé à six mètres de son record personnel, réalisé en juin dernier.

D'autres déceptions

Mehdy Metella visait la finale du 100 mètres papillon en natation. Le Français a échoué dans sa quête, 9e des demi-finales et sorti seulement pour deux centièmes. Dans les bassins, la journée a été marquée par la médaille d'or de Tatjane Schoenmaker lors du 200 mètres brasse, assortie d'un record du monde pour la Sud-Africaine.

L'Australienne Emma McKeon s'est offert de son côté le plus beau titre de sa carrière, avec un titre sur 100 m nage libre. Le Russe Evgeny Rylov est devenu le nouveau roi du 200 m dos, avec un record olympique à la clé. Le Chinois Shun Wang a remporté le 200 m 4 nages, succédant au palmarès à la légende Michael Phels.

Pour les Français, Céline Goberville et Mathilde Lamolle ont échoué à se qualifier pour la finale du pistolet 25 mètres. Septième à 10 mètres, Lamolle n'est pas parvenue à enchaîner une deuxième finale lors de ces JO, pour seulement deux points. En tir à l'arc, la Française Lisa Barbelin a été sortie dès les huitièmes de finale, en s'inclinant face à la Mexicaine Alejandra Valencia.