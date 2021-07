JO 2021 (kayak): grosse déception pour Lafont en slalom

La Française Marie-Zélia Lafont s’est arrêté en demi-finale de l'épreuve de kayak slalom des Jeux olympiques de Tokyo ce mardi. Une grosse déception alors qu’elle visait a minima une place en finale.

Très grosse déception pour Marie-Zélia Lafont (34 ans). La Française espérait au moins une finale olympique en kayak slalom mais elle s’est arrêtée en demi-finales en échouant à finir parmi les 10 qualifiées avec un score de 115,81 (deux secondes de pénalité). Seizième à Rio en 2016, elle termine 14e à Tokyo… Cruel pour la kayakiste d’Orthez de 31 ans qui avait fait une pause professionnelle dans son activité de kinésithérapeute depuis décembre 2020 pour se préparer au mieux.

Sous un soleil revenu après un temps pluvieux dans la matinée et avec un vent soutenu, la Française n'a pas su élever son niveau pour trouver une place parmi les meilleures, sans commettre d'énorme erreur pour sa deuxième participation aux JO (éliminée en qualifications en 2016). Le parcours a piégé la championne du monde et vice-championne d'Europe en titre, la Slovène Eva Tercelj, qui a manqué une porte et se retrouve éliminée elle aussi (162,48 points dont 50 sec de pénalité).

En revanche, l’Australienne Jessica Fox, née à Marseille et française par sa mère reste la grande favorite de la finale qui débutera à 9h15. Elle a écrasé les demi-finales avec quatre secondes d’avance sur la deuxième.