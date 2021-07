JO 2021 (natation): Jacoby, première athlète d'Alaska en or olympique

La jeune Américaine Lydia Jacoby, 17 ans, a remporté le 100m brasse lors des Jeux olympiques de Tokyo, ce mardi, devenant la première athlète native d'Alaska à décrocher l'or aux JO.

La jeune Américaine Lydia Jacoby, 17 ans, a créé la surprise mardi en remportant le 100 m brasse des Jeux olympiques de Tokyo 2021 devant la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker et une autre Américaine Lilly King, sacrée à Rio et détentrice du record du monde. Bien revenue dans la seconde longueur, elle s'est imposée en 1 min 4 sec 95, coiffant Schoenmaker (1'05''22), portée dans les tribunes par la bruyante délégation sud-africaine, et Lilly King (1'05''54), partie très vite et qui était invaincue sur la distance depuis 2015 en grand championnat.

>> Suivez toutes les infos des JO 2021 EN DIRECT

Première nageuse venue d'Alaska à se qualifier aux Jeux, Jacoby avait déjà été l'une des surprises des sélections américaines en pulvérisant son record de près de trois secondes. Sa victoire a provoqué des scènes de liesses à Seward, la ville d'Alaska dont elle est originaire. Elle fait partie des 11 adolescents - dont 10 chez les femmes - de la sélection américaine de natation, qui ont tous bénéficié du report des Jeux pour gagner un an d'entraînement et de maturité.

"Je courais évidemment pour décrocher une médaille, a-t-elle confié à l'issue de la course. Je savais que je l'avais en moi. Je ne m'attendais pas vraiment à une médaille d'or, alors quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu le tableau d'affichage, c'était fou."

Alors qu'aucune championne olympique du 100 m brasse n'est jamais parvenue à conserver son titre, Lilly King était arrivée en pleine confiance, en ses propres forces mais aussi en celles de l'équipe américaine. "Je pense que chez les femmes, si tout se passe bien, on peut ramener toutes les médailles d'or en individuel. Ce serait plutôt cool, non ? Franchement, en y regardant, je pense que c'est une vraie possibilité", déclarait-elle après les sélections américaines en juin.

A l'arrivée dans le bassin, Lilly King a chaleureusement enlacé sa compatriote puis lui a levé le bras. Les séries, comme les demi-finales, avaient plutôt mis en évidence Tatjana Schoenmaker, médaillée d'argent sur 200 m brasse lors des Mondiaux-2019 de Gwangju et qui a établi un nouveau record olympique (01'04''82).