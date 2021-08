JO 2021: la 8e place de la France toujours fragile au tableau des médailles

Avec 25 médailles au total, dont six en or, la France est huitième au classement des JO 2021 de Tokyo après 12 jours. Mais sa place est de plus en plus menacée, notamment par l'Italie.

Avec sa nouvelle journée à une seule médaille (le bronze en voile obtenu par Camille Lecointre et Aloïse Retornaz), la France fait du surplace au tableau des médailles. Au terme du 12e jour des Jeux olympiques 2021, mercredi à Tokyo, la délégation française pointe au huitième rang. Elle compte 25 médailles: six en or, dix en argent, neuf en bronze.

Mais sans titre olympique supplémentaire, le risque de sortie du top 10 s'accroît. En plus des Pays-Bas, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande, l'Italie s'est invitée dans le petit cercle des pays à six médailles d'or. Il faut aussi surveiller Cuba, 13e avec cinq sacres.

Les États-Unis toujours à distance de la Chine

Sans obtenir de nouveau titre, la Chine fait toujours la course en tête de ce classement avec ses 32 médailles d'or. Deuxièmes, les États-Unis ont légèrement réduit l'écart en décrochant un 25e sacre. Ils demeurent toujours le premier pays en nombre total de médailles (79 contre 70 pour la Chine). Le Japon est troisième, devant la Grande-Bretagne, l'Australie et la Russie.

Il y a désormais 60 délégations avec au moins une médaille d'or. La Syrie ayant obtenu une troisième place en haltérophilie, dans la catégorie des +109 kg messieurs, 85 pays sont désormais inscrits au tableau des médailles.