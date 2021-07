JO 2021: la France à la traîne pour son total de médailles

Avec 13 médailles (trois en or, cinq en argent et cinq en bronze), la France est toujours dans le top 10 au tableau des médailles (9e), une semaine après le début des épreuves. Mais en retard par rapport aux JO précédents.

Trois titres olympiques. Voici le bilan de la délégation tricolore depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo, il y a une semaine. A cela, il faut ajouter cinq médailles d'argent et cinq de bronze, portant le total à treize breloques. La France est donc en retard par rapport aux JO précédents. A titre de comparaison, les Tricolores avaient déjà amené 18 médailles après sept jours à Rio, il y a cinq ans.

On est loin, très loin, des résultats de Sydney (23 breloques), Atlanta, Pékin et Londres (19 médailles). Il faut dire que l'équipe de France a toujours eu l'habitude de performer en première semaine, notamment en judo, cyclisme, natation ou en escrime. A la moitié des Jeux, la délégation tricolore avait glané 28 des 37 médailles à Barcelone et Atlanta, ainsi que 24 des 43 breloques de Pékin. Cette année, seul le judo répond aux attentes (sept médailles).

A Rio, un gros finish

Sur les deux dernières éditions des Jeux olympiques, en 2012 et 2016, les Français avaient ramené huit titres en une semaine à Londres (dont quatre en natation et deux en canoë), pour un total de onze médailles d'or sur la quinzaine. A Rio, le compte est descendu à cinq titres en sept jours (dont deux en judo). C'est toujours mieux que le millésime de Tokyo, où seuls Romain Cannone, Clarisse Agbégnenou et le duo Hugo Boucheron/Matthieu Androdias ont gratté un titre olympique, alors que Teddy Riner, le BMX, le VTT féminin et l'escrime espéraient l'or.

L'aventure brésilienne constitue une petite exception à la règle puisque la délégation française avait terminé les JO en trombe, avec six breloques en athlétisme et autant en boxe, alors qu'il n'y avait eu que 18 médailles à mi-parcours (42 au total, à une unité du record de Pékin). Pour cette année, les prévisions sont nettement moins optimistes, à moins que quelques surprises ne sortent du chapeau. On est bien loin des 80 médailles espérées par Laura Flessel, l'ancienne ministre des Sports, pour Paris 2024.