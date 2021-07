JO 2021: la France perd une place au tableau des médailles

Si l’équipe de France a limité la casse avec deux médailles de bronze en judo grâce à Romane Dicko et Teddy Riner, elle est passée à côté de nombreuses compétitions ce vendredi et n’a glané aucune breloque en or depuis mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleus reculent d’un rang, à la 9e place, au classement des médailles, dominé par la Chine.

Le souhait de Roxana Maracineanu de voir la France terminer au 5e rang des nations au classement des médailles est en train de s'éloigner. Une semaine après la cérémonie d’ouverture, et alors que les épreuves d’athlétisme viennent de débuter, les Bleus piétinent. Et même reculent. Comme jeudi (trois médailles d'argent), aucun titre olympique n’a été célébré dans le camp tricolore ce vendredi.

Les occasions étaient pourtant nombreuses avec Teddy Riner et les épreuves de BMX. Mais si le premier a limité la casse en décrochant le bronze, cette journée de vendredi n’est pas du tout à l’avantage des Tricolores qui n’ajoutent que deux médailles de bronze à leur bilan. Grâce aux 3es places du double champion olympique (+100 kg) et de Romane Dicko (+78kg), la France compte désormais 13 médailles : 3 en or, 5 en argent et 5 en bronze.

La Chine et le Japon devant

Insuffisant pour conserver la 8e place. Les Bleus rétrogradent au 9e rang, désormais devancés par les Pays-Bas (8e). Ils restent toujours devant l’Allemagne mais sont proches d’être éjectés du top 10. Avec deux nouvelles médailles en tennis de table masculin, en or et en argent, la Chine domine ce classement avec 19 breloques en or, 10 en argent et 11 en bronze. Les Chinois devancent le Japon (17/4/7) et les USA (14/16/11).