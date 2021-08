JO 2021: la France chute à la 10e place au tableau des médailles

Au terme de sa première journée blanche depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo, la France a chuté ce vendredi au 10e rang du tableau des médailles. Heureusement, les finales des sports collectifs arrivent.

Il aura fallu attendre le 14e jour de compétition pour que la récolte s'arrête. Pour la première fois depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo, la France n'a placé ce vendredi aucun représentant sur un podium. Forcément, cela s'en ressent au tableau des médailles.

Huitième jeudi soir, la délégation tricolore (27 médailles, dont 7 en or, 11 en argent et 9 en bronze) est ce vendredi soir retombée au 10e rang, et a même vu ses rivaux directs creuser l'écart.

>>> Les JO 2021 en direct

Attention à la Nouvelle-Zélande, voire le Canada ou la Corée

Derrière l'intouchable peloton de tête (Chine, Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Russie, Australie), l'Italie est désormais septième avec dix médailles d'or, dont celle inattendue du relais 4x100m, l'Allemagne huitième avec neuf médailles d'or, comme les Pays-Bas, neuvièmes avec une médaille d'argent en moins. Et derrière la France, la Nouvelle-Zélande est en embuscade, avec également sept médailles d'or, mais seulement six en argent.

Heureusement pour les Bleus, les finales des sports collectifs arrivent. Avec le basket masculin, le volley masculin, et le handball masculin et féminin, la France est assurée de décrocher au moins quatre médailles supplémentaires ce week-end. En espérant qu'elles soient du plus beau des métaux.