JO 2021: l'abandon de Diniz, la déception des basketteuses... ce qu'il faut retenir de la J14

Au cours de la 14e journée des Jeux olympiques de Tokyo, la délégation française n'a obtenu aucune médaille. Elle a même subi de grosses déceptions, avec l'abandon de Yohann Diniz sur le 50 km marche messieurs et la défaite des basketteuses aux portes de la finale. Au rayon des bonnes nouvelles: le hand s'est offert une autre finale avec les Bleues.

LES BONS POINTS

Handball: la revanche de Rio aura bien lieu

Cinq ans près la finale perdue de Rio, les handballeuses françaises joueront un deuxième épisode face aux Russes en finale. Les Bleues se sont offert cette deuxième finale de suite en venant à bout de la Suède (29-27).

Cyclisme sur piste: Gros répond présente

Unique chance française sur l'épreuve de vitesse individuelle de cyclisme sur piste, Mathilde Gros s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, programmés samedi.

Équitation: la France en finale de l'épreuve par équipes

L'équipe de France de saut d'obstacles, championne olympique en titre, s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve par équipes de saut d'obstacles, en terminant à la 6e place des qualifications. Le trio tricolore composé de Pénélope Leprevost, Mathieu Billot et Simon Delestre, a fini ses trois parcours avec 15 points de pénalité. La finale est programmée samedi (midi, heure française).

LES MAUVAIS POINTS

Athlétisme: la course de trop pour Diniz

Champion du monde en 2017 et recordman du monde depuis 2014, Diniz n'aura donc jamais brillé aux JO malgré quatre participations et toujours beaucoup d'ambition (abandon en 2008 et 2020, disqualification en 2012, 8e en 2016). Il a tristement terminé sa longue carrière assis sur un trottoir de Sapporo, en abandonnant peu après la mi-course de son ultime sortie, le 50 km marche. "C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a-t-il estimé peu après.

Athlétisme: déception pour Clouvel en pentathlon

Élodie Clouvel, vice-championne olympique en titre, n'a pris que la 6e place du pentathlon moderne. Marie Oteiza s'est classée 10e. Très en retard après l'épreuve d'escrime disputée jeudi, les deux Françaises sont bien remontées au classement, grâce notamment à l'équitation et à la natation pour Clouvel, mais pas suffisamment pour se mêler à la lutte pour le podium lors du laser-run, combinant course à pied et tir.

Basket: les Bleues tombent de haut

Les Bleues, qui voulaient renouer avec une finale olympique neuf ans après Londres-2012, ont été largement battues en demi-finale par le Japon (87-71). Les joueuses de Valérie Garnier devront battre la Serbie, samedi, pour obtenir la médaille de bronze. Quant aux hôtes japonaises, la finale se disputera face aux États-Unis.

Escalade: c'était trop rapide pour Jaubert

Double gagnante de la Coupe du monde de vitesse, Anouck Jaubert a terminé 6e de la première finale dames d'escalade de l'histoire des JO. La Stéphanoise de 27 ans, déçue, n'a pu résister à la Polonaise Aleksandra Miroslaw, qui a pulvérisé le record du monde (6'84). La Slovène Janja Garnbret, que la Française a dominé le temps d'un duel en vitesse, s'est emparée de la médaille d'or.

Karaté: débuts cruels pour Heurtault

Leïla Heurtault n'a pas pu imiter Steven Da Costa. Elle a perdu tout espoir de disputer les demi-finales du tournoi de karaté dans la catégorie des moins de 61 kg, avant même de disputer son quatrième et dernier combat de la phase de poules. Son entrée en matière a été dur à encaisser, avec une défaite 8-0 face à la Vénézuélienne Claudymar Garces Sequera.

Natation: Rosset éliminé dès les qualifications en plongeon

Matthieu Rosset ne s'est pas qualifié pour les demi-finales de l'épreuve de plongeon de haut vol 10 mètres. Pour sa troisième participation aux Jeux, il a terminé à la 29e place des qualifications (275,70 points), les 18 premiers étant qualifiés pour la phase suivante.