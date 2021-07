JO 2021 (judo): Riner se console avec le bronze, sa 4e médaille olympique

A défaut de l’or envolé dès les quarts de finale, Teddy Riner a décroché la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Une quatrième médaille consécutive pour le Français lors des JO.

Il ne voulait que l’or mais Teddy Riner se contente finalement du bronze. Le judoka français s’est offert un quatrième podium en autant de participations aux JO à Tokyo. Au pays du judo, il visait la plus haute marche comme en 2012 et 2016 pour rejoindre le Japonais Tadahiro Nomura, seul judoka de l’histoire à avoir décroché trois médailles d’or. Son rêve s’est achevé prématurément en quarts de finale face au Russe Tamerlan Bashaev dans le golden score. Contré sur une de ses attaques, le pensionnaire du PSG a digéré son immense déception pendant quelques heures.

Il est revenu remonté sur le tatami pour balayer le Brésilien Rafael Silva en 46 secondes sur un ippon, en repêchages. L’une de ses victimes favorites avec dix victoires en autant de duels. Il s’est finalement offert le bronze et une belle histoire en même temps. Il a retrouvé le Japonais Hisayochi Harasawa, qu’il avait battu en finale à Rio 2016. Le public japonais rêvait de ces retrouvailles en finale. Elles ont finalement eu lieu pour le bronze. Et Riner, qui menait deux combats à zéro face à ce dernier, a tenu bon pour s’offrir une quatrième médaille olympique. En bronze comme lors de ses premiers Jeux à Pékin en 2008.

Teddy Riner devient le judoka français le plus médaillé aux JO devant David Douillet (trois médailles, deux en or, une argent). Poursuivra-t-il sa moisson à Paris en 2024? Il a déjà prévu de prendre sa retraite dans la capitale française. Va-t-il maintenir cette position? Il aura alors 35 ans mais aura toujours un appétit d'or. D’ici là, le pensionnaire du PSG va digérer sa déception.



Il vient de vivre une olympiade (le temps entre deux JO) assez mouvementée avec des blessures et une première défaite en février 2020 au Grand Chelem de Paris, mettant fin à 10 ans et 154 combats d’invincibilité, face au Japonais Kokoro Kageura. Il en a connu une autre aux championnats de France en octobre dernier, plus celle concédée face à Bashaev, finalement sorti au tour suivant. Mais le champion a de l’orgueil. Et il l’a encore prouvé ce vendredi.