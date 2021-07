JO 2021: la légère progression de la France au tableau des médailles, dominé par le Japon

La France a décroché deux médailles dont une en or ce mardi, mais n’a pas réalisé la moisson espérée ce mardi. Un bilan en deçà de ses espérances qui lui permet tout de même de gagner une place au tableau des médailles.

L’équipe de France olympique n’a pas réalisé la percée attendue, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot ayant échoué à monter sur le podium en VTT, alors qu’un titre était escompté, mais la France intègre grimpe de la 10e à la 9e place au tableau des médailles.

>> JO 2021, toutes les infos en direct

Cette progression, la France la doit une nouvelle fois au judo, principal pourvoyeur de médailles, avec quatre breloques depuis le début de la compétition, dont la médaille d’or de Clarisse Agbégnénou, qui a écrasé le tournoi chez les -63 kg et assumé son statut de favorite, en patronne, obtenant sa revanche face à Tina Trstenjak, cinq ans après Rio.

La Chine complète le podium

La jeune Althéa Laurin, en taekwondo, a ensuite offert sa septième médaille à l’équipe de France en battant l’Ivoirienne Aminata Charlène Traoré pour le bronze en +67 kg. Ces deux médailles permettent à la France de passer devant le Kosovo à l’issue de la quatrième journée.

Mais le tableau est toujours dominé par le Japon qui, avec 18 médailles (10 en or, 3 en argent, 5 en bronze, devance toujours les Etats-Unis (24 médailles, dont 9 en or, 7 en argent, et 8 en bronze). La Chine complète ce podium avec 21 médailles, dont 9 en or (5 en argent et 7 en bronze).