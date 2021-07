JO 2021: le programme de ce lundi, avec Vincent Luis et Marie Wattel

Des volleyeurs en quête de rédemption, le rêve d’or du triathlète Vincent Luis, le grand jour pour Marie Wattel en natation: voici le programme des Jeux olympiques de Tokyo 2021 ce lundi 26 juillet.

Après une première médaille d’or, le titre de Romain Cannone à l’épée dimanche, les Bleus auront à cœur d’améliorer encore un peu plus le bilan dans cette troisième journée des Jeux Olympiques. Plusieurs athlètes français auront une vraie chance de décrocher un podium, lundi. Le compteur pourrait même être ouvert très tôt par Vincent Luis, double champion du monde et n°1 mondial, sur le triathlon (arrivée prévue vers 1h15, heure française).

Le relais avec Manaudou

Impressionnante en demi-finales, avec un record de France à la clé, Marie Wattel est attendue en finale sur le 100m papillon (3h33). Toujours dans le bassin, le relais 4x100m masculin, auquel participera Florent Manaudou, tentera aussi de décrocher l’or, comme à Londres en 2012.

Pourvoyeurs de médailles françaises, l’escrime et la natation seront à nouveau au rendez-vous. Le sabre femmes, avec Manon Brunet, n°3 mondial, et le fleuret hommes, avec Enzo Lefort, même classement, seront au programme (débuts à 2h, finales à 11h). Du côté du dojo, ce sont les catégories des -57kg femmes, avec Sarah-Léonie Cysique, et des -73kg hommes, avec Guillaume Chaine, qui rentrent en piste (débuts à 4h, finales à 11h).

Bronze espéré en tennis de table

Battus en demi-finales du double mixte en tennis de table, la veille, la paire Emmanuel Lebesson - Jianan Yuan tentera de décrocher le bronze contre le duo taïwanais Lin Yun-ju - Cheng I-ching (13h). Le tir à l’arc par équipes hommes (débuts à 9h53) tentera aussi d’aller chercher sa médaille. À 8h, le vététiste Jordan Sarrou, champion du monde 2020, essaiera d’accompagner le plus loin possible l’ultra-favori Mathieu Van der Poel.

Après des débuts complètement loupés contre les États-Unis, l’équipe de France de volley devra impérativement se ressaisir contre la Tunisie à 9h25. Les filles du basket 3x3 disputeront également deux rencontres, contre la Mongolie à 10h30 et la Russie à 14h25, qui seront décisives pour se qualifier au prochain tour.

Le programme

BADMINTON

3h : Phase de groupe simple homme

3h : Phase de groupe simple dame (Xuefei Qi à 3h)

3h : Phase de groupe double homme

3h : Phase de groupe double dame

3h : Phase de groupe double mixte (Thom Gicquel et Delphine Delrue à 6h20)

11h : Phase de groupe simple homme

11h : Phase de groupe simple dame

11h : Phase de groupe double homme

11h : Phase de groupe double dame

11h : Phase de groupe double mixte

BASKET 3x3

3h15 : Phase de poule dames (Japon-Chine)

3h40 : Phase de poule dames (Mongolie-Roumanie)

4h35 : Phase de poule hommes (Belgique-Chine)

5h00 : Phase de poule hommes (Serbie-Japon)

7h : Phase de poule dames (Roumanie-Russie)

7h25 : Phase de poule dames (Italie-Japon)

8h : Phase de poule hommes (Japon-Russie)

8h25 : Phase de poule hommes (Lettonie-Serbie)

10h30 : Phase de poule dames (France-Mongolie)

10h55 : Phase de poule dames (Italie-USA)

11h40 : Phase de poule hommes (Pays Bas-Belgique)

12h05 Phase de poule hommes (Pologne-Chine)

14h : Phas de poule dames (USA-Chine)

14h25 : Phase de poule dames (France-Russie)

15h : Phase de poule hommes (Russie-Lettonie)

15h25 : Phase de poule hommes (Pays Bas-Pologne)

BASKET

3h : Phase de poule dames (Corée du sud-Espagne)

6h40 : Phase de poule hommes (Argentine-Slovénie)

10h20 : Phase de poule dames (Serbie-Canada)

14h : Phase de poule hommes (Japon-Espagne)

BOXE

4h : 1/16 de finale des mouches hommes (-52kg)

5h36 : 1/16 de finale des moyens hommes (-75kg)

6h39 : 1/8 de finale des plumes dames (-57kg)

10h : 1/16 de finale des mouches hommes (-52kg)

11h36 : 1/16 de finale des moyens hommes (-75kg)

12h54 : 1/8 de finale des plumes dames (-57kg)

CANOE

7h : Demi-finales du canoë C1 hommes (Martin Thomas à 7h18)

8h45 : Finale du canoë C1 hommes (Martin Thomas ?)

CYCLISME – VTT

8h : Course hommes (Jordan Sarrou, Victor Koretzky)

ESCRIME

2h : 1/32e de finale sabre individuel dames (Cécilia Berder à 3h45, Manon Brunet à partir de 6h35, Charlotte Lembach à 3h45)

2h25 : 1/32e de finale fleuret individuel hommes (Enzo Lefort à partir de 7h25, Julien Mertine à 5h35, Maxime Pauty à 5h05)

2h55 : 1/16e de finale sabre individuel dames

4h35 : 1/16e de finale fleuret individuel hommes

6h35 : 1/8e de finale sabre individuel dames

7h25 : 1/8e de finale fleuret individuel hommes

8h25 : Quart de finale sabre individuel dames

8h50 : Quart de finale fleuret individuel hommes

11h : Demi-finales sabre individuel dames

11h53 : Demi-finales fleuret indviduel hommes

12h55 : Finale pour le bronze sabre individuel dames

13h22 : Finale pour le bronze fleuret individuel dames

13h55 : Finale sabre individuel dames

14h23 : Finale fleuret individuel hommes

GYM ARTISTIQUE

12h : Finale par équipes hommes

HALTEROPHILIE

6h50 : Groupe B dames -55kg

12h50 : Groupe A dames -55kg

HAND

2h : Phase de groupe hommes (Brésil-France)

4h : Phase de groupe hommes (Argentine-Allemagne)

7h15 : Phase de groupe hommes (Egypte-Danemark)

9h15 : Phase de groupe hommes (Espagne-Norvège)

12h30 : Phase de groupe hommes (Bahrein-Portugal)

14h30 : Phase de groupe homme (Japon-Suède)

JUDO

4h : Eliminations des -57kg dames (Sarah-Léonie Cysique en 12e rotation)

4h : Eliminations des -73kg hommes (Guillaume Chaine en 3e rotation)

4h34 : Quarts de finale des -57kg dames

4h34 : Quart de finale des -73kg hommes

10h : Repêchages des -57kg dames

10h17 : Demi-finales des -57kg dames

10h34 : Repêchages des -73kg hommes

10h51 : Demi-finales des -73kg hommes

11h08 : Finale pour le bronze des -57kg dames

11h28 : Finale des -57kg dames

11h39 : Finale pour le bronze -73kg hommes

11h59 : Finale des -73kg hommes

NATATION

3h30 : Finale 100m papillon dames (Marie Wattel)

3h37 : Demi-finale 200m nage libre hommes (Jordan Pothain, Jonathan Atsu)

3h50 : Demi-finale 100m brasse dames

4h12 : Finale 100m brasse hommes

4h20 : Finale 400m nage libre dames

4h31 : Demi-finale 100m dos homme (Yohann Ndoye Brouard, Mewen Tomac)

4h53 : Demi-finale 100m dos dames

5h05 : Finale 4x100 nage libre hommes (Florent Manadou, Maxime Grousset, Charles Rihoux, Clément Mignon, Mehdy Metella)

12h02 : Séries 200m nage libre dames (Charlotte Bonnet à 12h05)

12h16 : Séries 200m papillon hommes (Léon Marchand à 12h23)

12h34 : Séries 200m 4 nages dames (Fantine Lesaffre à 12h42 et Cyrielle Duhamel à 12h45)

12h49 : Séries 1500m nage libre dames

NATATION PLONGEON

8h : Finale synchronisée 10m hommes

RUGBY

9h : Phase de poule hommes (Fidji-Japon)

9h30 : Phase de poule hommes (Grande-Bretagne-Canada)

10h : Phase de poule hommes (Nouvelle Zélande-Corée du sud)

10h30 : Phase de poule hommes (Australie-Argentine)

11h : Phase de poule hommes (Afrique du sud-Irlande)

11h30 : Phase de poule hommes (USA-Kenya)

16h30 : Phase de poule hommes (Grande Bretagne-Japon)

17h : Phase de poule hommes (Fidji-Canada)

17h30 : Phase de poule hommes (Nouvelle Zélande-Argentine)

18h : Phase de poule hommes (Australie-Corée du sud)

18h30 : Phase de poule hommes (USA-Irlande)

19h : Phase de poule hommes (Afrique du sud-Kenya)

SKATE

1h30 : Qualification street dames (Charlotte Hym à 1h30)

5h30 : Finale street dames (Charlotte Hym)

SURF

00h00 : Deuxième tour hommes (Jérémy Flores à 10h, Michel Bourez à 6h)

04h48 : Deuxième tour dames (Johanne Defay à 0h36, Pauline Ado à 4h12)

TAEKWONDO

3h : 1/8 de finale dames -67kg (Magda Wiet-Hénin à 6h)

3h15 : 1/8 de finale hommes -80kg

7h : Quart de finale dames -67kg

7h15 : Quart de finale hommes -80kg

9h : Demi-finales dames -67kg

9h15 : Demi-finales hommes -80kg

12h : Repêchages dames -67kg

12h15 : Repêchages hommes -80kg

13h30 : Finale pour le bronze dames -67kg

13h45 : Finale pour le bronze hommes -80kg

14h30 : Finale dames -67kg

14h45 : Finale hommes -80kg

TENNIS

4h : Deuxième tour simple hommes

4h : Deuxième tour simple dames (Fiona Ferro en 2e rotation)

4h : Deuxième tour double hommes

4h : Deuxième tour double dames

TENNIS DE TABLE

3h : Deuxième tour simple hommes

3h : Deuxième tour simple dames

7h30 : Troisième tour simple hommes

7h30 : Troisième tour simple dames

13h : Finale pour le bronze double mixte (Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan à 13h)

14h : Finale double mixte

TIR

2h : Qualification skeet dames (Lucie Anastassiou)

3h : Qualification skeet hommes (Emmanuel Petit et Eric Delaunay)

7h50 : Finale du skeet dames

8h50 : Finale du skeet hommes

TIR A L’ARC

2h30 : 1/8e de finale par équipe hommes (Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault, Pierre Plihon à 2h53)

6h45 : Quart de finale par équipe hommes

8h17 : Demi-finale par équipe hommes

9h15 : Finale pour le bronze par équipe hommes

9h40 : Finale par équipe hommes

TRIATHLON

23h30, dimanche : Course individuelle hommes (Vincent Luis, Leo Bergère, Dorian Coninx)

VOILE

5h : Course 4 RSX dames (Charline Picon)

5h : Course 3 Laser hommes (Jean-Bapstiste Bernaz)

5h50: Course 5 RSX dames

6h15 : Course 4 Laser hommes

6h40 : Course 6 RSX dames

7h30 : Course 3 Laser radial dames (Marie Bolou)

8h : Course 4 RSX hommes (Thomas Goyard)

8h45 : Course 4 Laser radial dames

8h50 : Course 5 RSX hommes

9h40 : Course 6 RSX hommes

VOLLEY

2h : Phase de poule hommes (Iran-Vénézuela)

4h05 : Phase de poule hommes (USA-Russie)

7h20 : Phase de poule hommes (Pologne-Italie)

9h25 : Phase de poule hommes (France-Tunisie)

12h40 : Phase de poule hommes (Japon-Canada)

14h45 : Phase de poule hommes (Brésil-Argentine)

BEACH VOLLEY

2h : Tour préliminaire hommes

2h : Tour préliminaire dames

8h : Tour préliminaire hommes

8h : Tour préliminaire dames

13h : Tour préliminaire hommes

13h : Tour préliminaire dames