JO 2021: le programme de dimanche, avec Buchard et un gros France - Etats-Unis en basket

Un France - États-Unis explosif en basket, les espoirs des escrimeurs, la chance d’Amandine Buchard au judo: voici le programme des Jeux olympiques de Tokyo 2021 ce dimanche 25 juillet.

Gros programme pour les Français, ce dimanche 25 juillet à Tokyo. Pour la deuxième journée de ces Jeux olympiques 2021 après la cérémonie d’ouverture, les grands rendez-vous se succèdent. Les Bleus du basket, emmenés par Rudy Gobert, font notamment leurs débuts contre les États-Unis (14h, heure française), peu après la fin des épreuves de judo et d’escrime, qui pourraient bien gonfler le compteur de médailles tricolores.

Buchard vise l'or

Deux armes sont à l’honneur ce dimanche (à partir de 2h, finales à 11h) : le fleuret féminin, avec Ysaora Thibus, candidate annoncée au podium ; et l’épée masculine de Yannick Borel, champion du monde 2018. Du côté des tatamis (débuts à 4h, finales à 11h), Amandine Buchard (-52kg dames) vise ouvertement l’or, là où Kilian le Blouch (-66kg hommes) tentera de bien figurer.

Les premières médailles pourraient aussi tomber pendant la nuit : même s’il n’est pas favori, Léon Marchand prendra le départ d’une finale de 400m 4 nages très ouverte à 3h33. Les skateurs français auront aussi à cœur de briller pour la première de leur sport aux JO : Vincent Milou et Aurélien Giraud prendront part (qualifications à 2h, finale à 5h) à l’épreuve de street.

Les débuts pour Biles

En tennis, Gaël Monfils lancera aussi son tournoi olympique en simple contre le Biélorusse Ilya Ivashka (4h), tout comme Alizé Cornet, Fiona Ferro et Carolina Garcia. Pour les Bleus du foot, il n’y aura déjà plus le droit à l’erreur face à l’Afrique du Sud (10h), après le faux-pas inaugural contre le Mexique. L’équipe féminine de basket 3x3 poursuit également son épopée avec deux matchs face au Japon (10h55) puis à la Chine (14h).

C’est aussi l’heure des grands débuts pour l’une des stars de ces JO : l’Américaine Simone Biles prendra part aux qualifications en gymnastique artistique (3h30), aux côtés de la Française Mélanie de Jesus dos Santos.

Le programme du dimanche 25 juillet

AVIRON



2h40 : Repêchage deux en pointe homme (Thibaud et Guillaume Turlan)



2h50 : Repêchage deux en pointe dame



3h : Repêchage deux de couple poids léger homme



3h20 : Repêchage deux de couple poids léger dame (Laura Tarantola et Claire Bové)



3h40 : Repêchage quatre de couple homme



3h50 : Repêchage quatre de couple dame (Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul, Marie Jacquet et Emma Lunatti)



4h : Séries huit homme



4h20 : Séries huit dame







BADMINTON



3h : Phase de groupe simple homme



3h : Phase de groupe simple dame



3h : Phase de groupe double homme



3h : Phase de groupe double dame



3h : Phase de groupe double mixte (Delphine Delrue-Tom Gicquel à 5h)



11h : Phase de groupe simple homme



11h : Phase de groupe simple dame



11h : Phase de groupe double homme



11h : Phase de groupe double dame



11h : Phase de groupe double mixte







BASKET 3x3



3h15 : Phase de poule dames (Japon-Mongolie)



3h40 : Phase de poule dames (Roumanie-Italie)



4h35 : Phase de poule hommes (Russie-Belgique)



5h : Phase de poule hommes (Pologne-Serbie)



7h : Phase de poule dames (Mongolie-Russie)



7h25 : Phase de poule dames (Chine-Italie)



8h : Phase de poule hommes (Chine-Lituanie)



8h25 : Phase de poule hommes (Serbie-Belgique)



10h30 : Phase de poule dames (Roumanie-USA)



10h55 : Phase de poule dames (Japon-France)



11h40 : Phase de poule hommes (Russie-Pologne)



12h05 : Phase de poule hommes (Japon-Pays Bas)



14h : Phase de poule dames (Chine-France)



14h25 : Phase de poule dames (Russie-USA)



15h : Phase de poule hommes (Pays Bas-Chine)



15h25 : Phase de poule hommes (Lituanie-Japon)







BASKET



3h : Phase de poule hommes (Iran-République tchèque)



6h40 : Phase de poule hommes (Allemagne-Italie)



10h20 : Phase de poule hommes (Australie-Nigeria)



14h : Phase de poule hommes (France-USA)







BOXE



4h : 1/16 de finale des mouches dames (-51kg)

5h03 : 1/16 de finale des moyens hommes (-75kg)

5h18 : 1/16 de finale des légers hommes (-63kg)

6h54 : 1/16 de finale des mi-lourds hommes (-81 kg)

10h : 1/16 de finale des mouches dames (-51kg)

11h18 : 1/16 de finale des légers hommes (-63kg)

13h12 : 1/16 de finale des mi-lourds hommes (-81 kg)







CANOË



6h : Séries du canoë C1 hommes (Martin Thomas à 6h32)



6h47 : Séries du kayak K1 dames (Marie Zelia Lafont à 7h30)



7h57 : Séries du canoë C1 hommes (Martin Thomas à 8h40)



8h45 : Séries du kayak K1 dames (Marie Zelia Lafont à 9h38)







CYCLISME



6h : Course dames (Juliette Labous)







EQUITATION



10h : Dressage individuel et par équipes (Alexandre Ayache, Morgan Barbançon, Maxime Collard. Remplaçante : Isabelle Pento)







ESCRIME



2h : 1/32e de finale fleuret individuel dames (Anita Blaze à 3h25, Pauline Ranvier à 3h25, Ysaora Thibus à 4h35)



2h30 : 1/32e de finale épée individuel hommes (Alexandre Bardenet à 5h20, Romain Cannone à 5h20, Yannick Borel à 6h10)



2h55 : 1/16e de finale fleuret individuel dames



4h55 : 1/16e de finale épée individuel hommes



6h35 : 1/8e de finale fleuret individuel dames



7h35 : 1/8e de finale épée individuel hommes



8h25 : Quart de finale fleuret individuel dames



8h55 : Quart de finale épée individuel hommes



11h : Demi-finales fleuret individuel dames



12h03 : Demi-finales épée individuel hommes



12h55 : Finale pour le bronze fleuret individuel dames



13h27 : Finale pour le bronze épée individuel dames



13h55 : Finale fleuret individuel dames



14h28 : Finale épée individuel hommes







FOOT



9h30 : Phase de poule hommes (Egypte-Argentine)



10h : Phase de poule hommes (France-Afrique du sud)



10h : Phase de poule hommes (Nouvelle-Zélande-Honduras)



10h30 : Phase de poule hommes (Brésil-Côte d'Ivoire)



12h30 : Phase de poule hommes (Australie-Espagne)



13h : Phase de poule hommes (Japon-Mexique)



13h : Phase de poule hommes (Roumanie-Corée du sud)



13h30 : Phase de poule hommes (Arabie saoudite-Allemagne)







GYM



3h : Qualification dames



4h55 : Qualification dames



8h10 : Qualification dames



10h05 : Qualification dames (Mélanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Carolann Héduit, Aline Friess)



13h20 : Qualification dames







HALTÉROPHILIE



4h50 : Groupe B hommes -61kg et -67kg



8h50 : Groupe A hommes -61kg



12h50 : Groupe A hommes -67kg (Bernard Kinge Matam)







HAND



2h : Phase de groupe dames (Pays Bas-Japon)



4h : Phase de groupe dames (Russie-Brésil)



7h15 : Phase de groupe dames (Monténégro-Angola)



9h15 : Phase de groupe dames (Norvège-Corée du sud)



12h30 : Phase de groupe dames (Espagne-Suède)



14h30 : Phase de groupe dames (Hongrie-France)







JUDO



4h : Eliminations des -52kg dames (Amandine Buchard en 14e combat)



4h : Eliminations des -66kg hommes (Kilian Le Blouch en 4e combat)



7h34 : Quarts de finale des -52kg dames



7h34 : Quart de finale des -66kg hommes



10h : Repêchages des -52kg dames



10h17 : Demi-finales des -52kg dames



10h34 : Repêchages des -66kg hommes



10h51 : Demi-finales des -66kg hommes



11h08 : Finale pour le bronze des -52kg dames



11h28 : Finale des -52kg dames



11h39 : Finale pour le bronze -66kg hommes



11h59 : Finale des -66kg hommes







NATATION



3h30 : Finale 400m 4 nages hommes (Léon Marchand)



3h40 : Demi-finale 100m papillon dames (Marie Wattel)



3h52 : Finale du 400m nage libre hommes



4h12 : Finale du 400m 4 nages dames



4h33 : Demi-finale du 100m brasse hommes



7h45 : Finale du 4x100m nage libre dames



12h02 : Séries 100m dos dames (Béryl Gastaldello à 12h07)



12h17 : Séries 200m nage libre homme (Jonathan Atsu à 12h24, Jordan Pothain à 12h27)



12h34 : Séries 100m brasse dames



12h51 : Séries 100m dos hommes (Mewen Tomac à 12h58, Yohann Ndoye Brouard à 13h03)



13h06 : Séries 400m nage libre dames



13h30 : Séries 4x100m nage libre hommes (Florent Manadou, Maxime Grousset, Charles Rihoux, Clément Mignon, Mehdy Metella à 13h30)







NATATION SYNCHRONISÉE



7h : Finale synchronisé 3m dames







SKATE



2h : Qualification street hommes (Vincent Milou, Aurélien Giraud)



5h30 : Finale street hommes (Vincent Milou, Aurélien Giraud ?)







SURF



0h : Premier tour hommes (Jérémy Flores à 0h40, Michel Bourez à 2h40)



3h20 : Premier tour dames (Johanne Defay à 5h20, Pauline Ado à 4h40)



6h40 : Deuxième tour hommes



8h : Deuxième tour dames







TAEKWONDO



3h : 1/8 de finale dames -57kg



3h15 : 1/8 de finale hommes -68kg



7h : Quart de finale dames -57kg



7h15 : Quart de finale hommes -68kg



9h : Demi-finales dames -57kg



9h15 : Demi-finales hommes -68kg



12h : Repêchages dames -57kg



12h15 : Repêchages hommes -68kg



13h30 : Finale pour le bronze dames -57kg



13h45 : Finale pour le bronze hommes- 68kg



14h30 : Finale dames -57kg



14h45 : Finale hommes -68kg







TENNIS



4h : Premier tour simple hommes (Gaël Monfils en 2e rotation)



4h : Premier tour simple dames (Caroline Garcia en 2e rotation, Alize Cornet en 4e rotation, Fiona Ferro en 4e rotation)



4h : Premier tour double hommes



4h : Premier tour double dames (Caroline Garcia et Kristina Mladenovic en 4e rotation)







TENNIS DE TABLE



3h : Quart de finale double mixte (Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan)



7h : Deuxième tour simple hommes (Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson)



7h : Deuxième tour simple dames (Jianan Yuan)



13h : Demi-finales double mixte







TIR



2h : Qualification 10m pistolet à air dames (Céline Goberville, Mathilde Lamolle)



2h : Qualification skeet dames (Lucie Anastassiou)



2h30 : Qualification skeet hommes (Emmanuel Petit et Eric Delaunay)



4h15 : Finale 10m pistolet à air dames (Céline Goberville, Mathilde Lamolle ?)



6h : Qualification 10m rifle à air hommes



8h30 : Finale 10m rifle à air hommes







TIR À L’ARC



2h30 : 1/8e de finale par équipe dames



6h45 : Quart de finale par équipe dames



8h17 : Demi-finale par équipe dames



9h15 : Finale pour le bronze par équipe dames



9h40 : Finale par équipe dames







VOILE



5h05 : Course 1 RSX hommes (Thomas Goyard)



5h : Course 1 Laser radial dames (Marie Bolou)



5h50 : Course 2 RSX hommes



6h15 : Course 2 Laser radial dames



6h40 : Course 3 RSX hommes



7h35 : Course 1 Laser hommes (Jean-Bapstiste Bernaz)



8h : Course 1 RSX dames (Charline Picon)



8h45 : Course 2 Laser hommes



8h50 : Course 2 RSX dames



9h40 : Course 3 RSX dames







VOLLEY



9h : Phase de poule dames (Russie-Italie)



11h05 : Phase de poule dames (USA-Argentine)



14h20 : Phase de poule dames (Serbie-Rep Dominicaine)



16h25 : Phase de poule dames (Chine-Turquie)



19h40 : Phase de poule dames (Japon-Kenya)



21h45 : Phase de poule dames (Brésil-Corée)







BEACH VOLLEY



9h : Tour préliminaire hommes



9h : Tour préliminaire dames



15h : Tour préliminaire hommes



15h : Tour préliminaire dames



20h : Tour préliminaire hommes



20h : Tour préliminaire dames