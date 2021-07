JO 2021 (natation): après avoir heurté un mur, Ndoye-Brouard explique sa maladie aux yeux

Moqué pour avoir heurté le mur au moment de réaliser son virage lors des demies du 100m dos des Jeux olympiques 2021 cette semaine, Yohann Ndoye-Brouard a révélé être atteint d'une déformation de la cornée, qui l'empêche de voir correctement dans l'eau.

Victime d’une déferlante de critiques sur les réseaux sociaux après son élimination en demi-finale du 100m dos et avoir heurté le mur durant la course, Yohann Ndoye-Brouard est passé outre l’accident de lundi et ses conséquences pour nager en 1'57"96 ce mercredi matin, ratant la qualification de peu pour les demi-finales du 200m dos, avec le 17e temps. Une nouvelle déception, laquelle ne sera toutefois pas accompagnée de moqueries, cette fois-ci.

"C'était dur (de se remobiliser) d'autant que les gens ne sont pas toujours bienveillants, j'ai reçu pas mal de commentaires négatifs, mais je suis un compétiteur, je ne me laisse pas abattre. Lundi, Yohann Ndoye-Brouard avait ainsi heurté le mur au niveau du virage, avant d’entamer la deuxième longueur de sa demi-finale du 100m dos.

Une erreur rarissime à ce niveau, mais qui trouve son explication dans le fait que l’athlète français souffre de sévères complications au niveau des yeux. "Yohann n’a pas voulu en parler par pudeur, mais surtout pour ne pas donner l’impression de se chercher des excuses, mais il faut savoir qu’il a été diagnostiqué d’un kératocône aux deux yeux, c’est-à-dire une déformation de la cornée. Son acuité visuelle a énormément diminué ces dernières semaines", a révélé Sophie Kamoun, son agent, sur RMC.

Opéré en septembre

"Il aurait bien aimé être opéré avant les Jeux, a précisé Sophie Kamoun sur RMC. Mais ça n’a pas été possible à cause des championnats d’Europe, des championnats de France, de ses examens universitaires. Mais c’est important de le dire parce que c’est une maladie qui, en présence d’une lumière artificielle, ne lui permet pas de voir les drapeaux. Cela l’avait déjà gêné lors des championnats d’Europe." Moqué sur les réseaux sociaux, le nageur français a souhaité prendre la parole mercredi pour évoquer ce problème de santé qui le handicape dans l’eau.

"Il y a un an, en revenant du confinement, ma vue ne faisait que baisser, j'ai été voir un docteur à la fondation Rotschild, a-t-il confirmé, toujours sur RMC. On a diagnostiqué un kératocône. Une déformation de la cornée. Ce qui fait que ma vue baisse au fil des années. J'ai des allergies, je me gratte les yeux en permanence, du coup ma cornée se déforme. Parfois ça m'éblouit, je ne vois pas très bien. Il y a eu les vagues aussi, quand je suis passé proche du mur. Je n'ai pas vu les drapeaux et je me suis pris la tête la première dans le mur. En septembre, je vais sûrement me faire opérer au laser. Mais je ne veux pas me trouver d'excuse."