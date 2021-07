JO 2021 (natation): pourquoi Ndoye-Brouard s’est pris le mur sur 100m dos

Le nageur français Yohann Ndoye-Brouard (20 ans) a heurté le mur avec sa tête en demi-finale du 100m dos, ce lundi aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Un fait de course très rare qui le plonge dans une immense déception.

Qui n’a jamais vécu avec cette crainte, en nageant sur le dos dans la piscine municipale de sa ville, de heurter le mur avec l’arrière de sa tête? Que les nageurs du dimanche se rassurent, cela peut même arriver aux meilleurs. Yohann Ndoye-Brouard (20 ans) a vécu cette amère expérience, lundi en demi-finales du 100m dos des Jeux olympiques de Tokyo.

Très bien lancé, le Français a laissé échapper ses chances de qualification pour la finale à mi-course en manquant son virage. Il a heurté le mur aux 50m, laissant les autres concurrents le distancer avant d’être finalement disqualifié. La déception est immense pour le nageur d’Annecy, qui se sentait en très grande forme.

"Je suis dégoûté, ça ne m’est jamais arrivé"

"Je suis dégoûté, ça ne m’est jamais arrivé, a-t-il regretté au micro de RMC. J’allais tellement vite, j’étais concentré sur ma nage, j’ai tapé le mur avec ma tête. C’est dur de m’en remettre après. Au retour, c’était terminé. Je ne pouvais pas rivaliser. En plus, c’était ouvert en final. J’avais clairement ma place. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Ça ne m’est jamais arrivé et je n’ai vu personne à qui c’est arrivé. Je ne comprends pas. J’étais prêt. Les drapeaux? Je ne les ai pas vus. J’étais bien dans ma course, je faisais mon meilleur temps. Je n’ai pas les mots."

"Il n’a jamais nagé sur ses vitesses et ça a changé tous ses repères"

Son entraîneur Michel Chrétien cherche aussi une explication à cette mésaventure. Et il a quelques éléments de réponse. "C’est la première fois que Yohann réalise un 50m à cette vitesse, il était vraiment énorme, a-t-il expliqué. Tous les voyants étaient au vert après une sortie de coulée monstrueuse. Il n’a jamais nagé sur ses vitesses et ça a changé tous ses repères. Il pensait être encore assez loin du mur avant d’enclencher son virage et malheureusement, il était déjà au mur. C’est un accident de parcours vraiment très rare, mal maitrisé. Il avait de très bonnes sensations, il était sur un nuage. C’est vraiment dommage et c’est lui qui est le plus à prendre."