JO 2021 (natation): après sa nouvelle médaille, Manaudou n'exclut pas d'être à Paris 2024

Médaillé d'argent du 50 mètres nage libre ce dimanche derrière Caeleb Dressel lors des JO de Tokyo 2021, Florent Manaudou n'a pas caché son émotion et sa fierté d'avoir réussi son combe-back dans les bassins. A 30 ans, le nageur français n'a pas fermé la porte non plus à une participation aux JO de Paris 2024, même si le chemin semble encore long.

En trois participations aux Jeux olympiques, Florent Manaudou a ramené 4 médailles, dont la dernière en date ce dimanche sur le 50 mètres nage libre, où il a pris la deuxième place derrière l'Américain Caeleb Dressel. Forcément, à trois ans des Jeux olympiques de Paris 2024, à domicile, la question de son avenir dans les bassins se pose pour le nageur.

"On se dit toujours qu'on va replonger, qu'on a envie de revivre ces émotions et qu'on va refaire une médaille dans trois ans, a répondu Florent Manaudou sur RMC, ne fermant pas la porte à ces JO en France, où il aura alors 33 ans. Mais ça vaut le coup, je prends même les émotions négatives. Avoir pu switcher comme ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. A Londres en 2012, je n'étais pas attendu et j'ai gagné, c'est limite plus facile car il n'y avait pas la pression du résultat. A Rio en 2016, j'avais la pression du favori. Là, j'étais un peu entre les deux, en vieux briscard même si je n'étais pas le plus vieux (NDLR: le Brésilien Bruno Fratus, 3e du jour)."

"Content d'avoir été le leader de l'équipe de France"

Médaillé d'argent lors du relais 4x100 mètres nage libre avec l'équipe de France en 2016, Florent Manaudou sait que chaque podium raconte une histoire différente. Cette fois-ci, sa deuxième place incarne son combe-back réussi, lui qui avait annoncé son retour dans les bassins en mars 2019 avec l'objectif de ces JO de Tokyo en tête.

Après sa deuxième place à Rio en 2016, Florent Manaudou en était sorti frustré, déçu. Il avait décidé de se reconvertir dans le handball, un sport qu'il avait déjà pratiqué plus jeune. "J'ai surtout profité du moment, a confié Manaudou sur son nouveau podium olympique. Voir le drapeau français qui flotte comme ça avec les anneaux olympiques derrière, c'est incroyable. Cela m'est arrivé déjà trois fois, je suis content que ça m'arrive une quatrième fois. J'ai vraiment profité par rapport à Rio, c'est là où je suis le plus fier. J'ai réussi à me faire confiance, à mon coach et à mon entourage. Avoir une médaille mondiale, c'est bien mais aux Jeux olympiques, c'est différent. Il y a un esprit incroyable, même sans public on sent l'engouement."

A 30 ans, Florent Manaudou sauve aussi le bilan de la natation française, qui n'a décroché qu'une médaille: la sienne. Il n'en demeure pas moins quelques belles satisfactions, à l'image de la quatrième place de Maxime Grousset lors du 100 mètres nage libre, pour ses premiers JO à 22 ans. "Les nageurs français ont fait malgré tout une belle compétition avec plusieurs finales, a estimé Manaudou sur le bilan d'ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait mieux à Rio. On finit en apothéose. Il y a de belles performances à venir, j'ai été content d'avoir été leader de cette équipe."