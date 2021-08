JO 2021 (natation): la vive émotion de Manaudou, en argent pour son come-back

Florent Manaudou a obtenu ce dimanche la médaille d'argent lors du 50 mètres nage libre, derrière l'Américain Caeleb Dressel. A 30 ans, le Français a savouré cette fois sa deuxième place lors de ces JO de Tokyo 2021, qu'il maudissait à Rio il y a 5 ans, l'éloignant ensuite des bassins. Quelques instants après ce nouveau podium olympique, l'émotion était vive pour Manaudou.

Médaillé d'argent du 50 mètres nage libre à Rio en 2016, Florent Manaudou avait mal vécu la perte de son titre olympique, obtenu à Londres en 2012. Quelques semaines après les Jeux olympiques au Brésil, le nageur français avait annoncé "mettre entre parenthèses" sa carrière dans les bassins.

Florent Manaudou avait exprimé alors sa volonté de se lancer dans le handball, un sport qu'il avait pratiqué plus jeune. Pensionnaire du Pays d'Aix Université Club handball en Nationale 2, Manaudou avait finalement annoncé son retour à la natation en mars 2019, avec les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en tête.

Le report d'une année en raison de la pandémie de coronavirus n'a pas perturbé les plans de Florent Manaudou. Le voilà, à 30 ans, devenu une nouvelle fois vice-champion olympique ce dimanche du 50 mètres nage libre, derrière l'Américain Caeleb Dressel (21"07 et un record olympique pour Dressel, 21"55 pour Manaudou).

L'émotion était vive à la sortie du bassin pour Florent Manaudou, premier nageur français à obtenir au moins une médaille olympique en individuel sur trois Jeux olympiques différents. "Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pariaient sur moi il y a quelques mois. Je suis hyper ému, c'était dur de faire cette saison, a lâché Manaudou au micro de RMC. J'ai eu beaucoup de doutes, finir là-dessus, c'est incroyable. je suis un garçon qui veut toujours nager à la perfection, refaire les temps du passé. Dans une finale olympique, il faut juste être présent le jour J."

"Cette médaille, elle vaut de l'or"

L'histoire est d'autant plus belle pour Florent Manaudou, qui a vu quelques minutes après lui, sa compagne danoise Pernille Blume décrocher la médaille de bronze sur la même distance. "Je suis hyper fier d'elle, qui a eu aussi des moments de doute. Elle n'a pas eu beaucoup de médailles internationales, mais une en or à Rio notamment. Elle est là sur les bonnes finales. Elle m'a supporté cette année, ça n'a pas dû être simple pour elle, d'autant plus qu'elle a nagé vite toute cette saison. C'est super pour nous, a partagé Manaudou, forcément très heureux. En fait, je suis dans mon monde (quand il est dans un moment négatif), je ne parle plus quand je ne suis pas content. Ce n'est pas agréable, parfois je préférais m'effacer à cause du négatif. Je trouve qu'on a très bien géré cette année."

A bientôt 31 ans, Florent Manaudou semble désormais un sportif épanoui. Son come-back est en tout cas réussi, derrière un intouchable Caeleb Dressel (24 ans), star de la natation qui a obtenu un quatrième titre olympique à Tokyo. "La médaille d'argent, j'aurais préféré qu'elle soit en or à Rio. Je n'avais pas profité assez à l'époque, celle-là, je vais la savourer, a affirmé Manaudou. Je suis hyper fier de comment j'ai abordé la compétition, j'étais très triste toute l'année, à chercher des choses. J'ai eu beaucoup de choses négatives dans ma vie, de ma faute, car je l'étais. J'ai bien fait de revenir, pour revivre des émotions. Cette médaille, elle vaut de l'or. Je vais avoir 31 ans, ce n'est pas simple même avec l'expérience de se dire qu'on nage mal. Mon objectif était de prendre du plaisir, je suis très heureux."