JO 2021 (natation): le relais 4x100m loin du podium malgré Grousset et Manaudou

Le relais tricolore a pris la sixième place de la finale du 4x100m nage libre des Jeux olympiques de Tokyo ce lundi. Malgré un bon départ de Maxime Grousset et Florent Manaudou, les Bleus ont craqué dans le final et terminéé à bonne distance des Etats-Unis, médaillés d'or et lancés par un Caeleb Dressel en forme.

Quatrième temps des séries, le relais tricolore a enregistré le retour de Florent Manaudou pour cette finale du 4x100m nage libre ce lundi aux JO de Tokyo. Mais cela n’a pas suffi pour grimper sur le podium. Malgré de très bons relais de Maxime Grousset et Florent Manaudou, les Bleus ont ensuite craqué et terminé à une triste sixième place. Une nouvelle déception pour la France qui attend toujours de décrocher une quatrième médaille au Japon.

"On va dire que je n’étais pas l’homme fort de ce relais. Chacun a joué son rôle. Maxime nous propulse sur une autre planète mais après…, a lancé laconiquement Mehdy Metella au micro de RMC après la finale du 4x100m. On ne va pas cracher sur le relais parce qu’à Glasgow au Championnat d’Europe on n’était même pas en finale. Ce lundi on ne va pas cracher sur une finale olympique. Le relais commence à monter."

Ce résultat constitue un gros coup d’arrêt pour le relais tricolore qui restait sur trois médailles consécutives aux JO de Pékin, Londres et Rio. Portés par immense Caeleb Dressel, les Etats-Unis ont décroché une deuxième médaille d’or consécutive dans la spécialité. Le relais italien s’est paré d’argent alors que l’Australie s’est contenté de la troisième place et d’une breloque en bronze.

Des Américains "de plus en plus dur à suivre"

Passée la déception de ne pas avoir arraché de médaille olympique cette année, le clan tricolore a également enregistré quelques motifs d’espoir. En particulier pour Maxime Grousset, auteur d’un temps canon (47''52) pour lancer le relais bleu. Le nageur de 22 ans était "heureux" après avoir signé le meilleur d’un Français sur la distance hors combinaisons. Mais la fin de la course s'est révélée pus compliquée pour les Français et notamment Clément Mignon et Mehdy Metella.

"Plus il y a d’enjeu et plus j’ai envie d’aller vite. Là j’avais envie de donner le relais comme il fallait à mes camarades, a analysé Maxime Grousset qui a fait jeu égal avec Caeleb Dressel en début de course. On va dire que j’avais vraiment envie de les mettre bien, dans la vague des Américains. Ils sont de plus en plus rapides à chaque fois donc c’est compliqué de tenir cette vague. Sur la fin c’était de plus en plus dur à suivre pour nous. C’est pour cela que l’on a de plus en plus baissé de place. C’était de plus en plus dur."

De l’espoir pour l’individuel

A l’image de Maxime Grousset, capable de résister à Caeleb Dressel pendant 100m, les Bleus souhaitent s’appuyer sur ce relais pour signer de belles performances lors des épreuves individuelles. *

"Je veux passer les étapes, a sobrement enchaîné le nageur néo-calédonien. Sérieusement, je veux passer les étapes et aller en demi-finale. Après je veux aller en finale et après on verra. Tout se joue lors d’une finale olympique. Le plus important ce sont les étapes. Il faut rester focus."

Un constat partagé par Florent Manaudou, plein d’espoir pour son coéquipier de l’équipe de France avant les séries du 100m nage libre programmées dès mardi.

"On verra car il faut passer les tours. Le 100m aux Jeux c’est spécial, a réagi le champion olympique du 50m nage libre de Londres. Quand on nage comme lui en 47''50 on peut viser une finale. Il a de belles courses devant lui donc il faut qu’il prenne un maximum de plaisir." L'occasion d'un potentiel nouveau duel pour le titre face à Caeleb Dressel.