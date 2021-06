Championnats de France: coup de tonnerre à Chartres, Manaudou battu sur 50m

A un mois des Jeux olympiques de Tokyo, Florent Manaudou a été battu sur 50m nl ce dimanche aux championnats de France de natation, à Chartres. C'est Maxime Grousset qui s'est imposé.

"2012, la dernière fois !" Florent Manaudou a une très bonne mémoire des chiffres et des stats. Même quand il s’agit de se remémorer sa dernière défaite en France face à un compatriote. C’était le 24 mars 2012. Florent Manaudou avait à l’époque 21 ans et s’était fait devancer sur 50m nl par le vice-champion olympique de 2008 de la distance, Amaury Leveaux, pour 3 centièmes. Manaudou n’était que le petit jeune qui monte et s’excusait presque d’avoir chipé pour 1 centième la qualification olympique à son beau-frère à l’époque et toujours ami aujourd’hui, Frederick Bousquet.

Quelques semaines plus tard, le Marseillais était allé décrocher le titre olympique à Londres. Maxime Grousset (21s74), 22 ans, l’élève qui apprend décidément vite en ce moment, a donc fait tomber le maitre (21s84c) en finale des championnats de France à Chartres, ce dimanche. "C’est une belle victoire, savourait le nageur de l’INSEP à Paris. Ça fait longtemps que j’ai envie de battre Flo. C’est un peu grâce à lui aussi que je fais ces performances. C’est lui qui me permet d’élever mon niveau. Je sais que pour gagner, il faut faire au minimum cette performance avec lui. C’est grâce à lui que je suis à ce niveau-là."

"J’espère que ce sera un grand nom de la natation française"

Manaudou, beau joueur, saluait son tombeur. "Je ne suis pas imbattable, loin de là. Il nage 21s74 donc quand on nage vite, on peut me battre. Je suis très content pour lui, il progresse. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’est pas parce qu’on est concurrents qu’on n’est pas amis en dehors. Il progresse à grands pas et je suis content pour lui. Il a, entre guillemets, la chance et la malchance d’être dans une période où beaucoup de nageurs vont très vite. La natation progresse beaucoup, c’est très dense et j’espère qu’il nagera très vite. Je pense que le 100m va rester son épreuve même si ce soir, il a prouvé qu’il nageait très vite sur le 50m. J’espère que ce sera un très grand nom de la natation française."

Qualifié pour les JO avec deux titres de champions de France sur 50 et 100m nl, Maxime Grousset ne pouvait "pas rêver mieux pour ces championnats". Florent Manaudou, lui, est retombé sous les 22s pour la première fois depuis six courses, mais le chrono le laissait encore sur sa faim. "Je ne suis ni content, ni mécontent de mon temps. Je ne m’attendais pas à beaucoup mieux. L’objectif est dans six semaines. Je nage un peu plus vite que lors des Mare Nostrum, je nage 21s6 cette année (en ½ finale des championnats d’Europe), ce n’est pas trop mal non plus. Je ne me sens vraiment pas bien encore ce soir, il me manque un peu de force dans l’eau, je n’ai pas trop de feeling. Je ne sentais pas trop mes appuis. Faire 21s8 avec ce ressenti, ce n’est pas trop mal donc on verra à la vidéo avec Julien (Jacquier, son entraîneur)."

"Je me pose beaucoup trop de questions"

Reste que le Marseillais se présentera à Tokyo assez loin dans les bilans mondiaux, aux alentours de la 10e place dans les classements. "Ma nage de 50m n’est pas trop au point en ce moment, je me pose beaucoup trop de questions. Ce soir, j’ai essayé de poser le cerveau dans le box et nager, mais je nage un peu moins vite. Nager 21s, ce n’est pas nul non plus, ce n’est pas très bien mais ça va. Je vais prendre un ou deux jours de récupération et prendre un maximum de bonne énergie autour pour arriver aux Jeux dans les meilleures conditions et essayer d’être compétitif."

Metella surprend son monde

Il est décidément insaisissable. Mehdy Metella a une nouvelle fois accéléré en finale du 100m papillon et enfin décroché son ticket en individuel pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le Marseillais s’est approché à deux centièmes de son record de France en 50s87c. Le tout alors qu’il nous disait après son 100m nl de vendredi (4e) qu’il avait pensé faire une croix sur sa saison il y a deux semaines, après des résultats décevants aux championnats d’Europe et dans les meetings suivants. "Tout change en deux semaines, et ça fait du bien ! Je suis très content de mon temps, même si je voulais faire vraiment mieux, glissait avec me sourire le Guyanais. Je suis un sportif de haut niveau et je veux toujours faire mieux. C’est comme ça chez les Metella."

Mehdy Metella, vice-champion olympique en 2016 avec le relais 4x100m, est un miraculé grâce au report d’un an des Jeux olympiques. Il avait fait une croix sur l’édition programmée en 2020, en raison d’une opération à une épaule, et a repris espoir avec le report. "Je ne me voyais pas faire ça il y a un an, ou peut-être en handisport. Au mois de septembre, je ne pouvais pas encore tourner les bras correctement. Je le disais récemment à Florent (Manaudou): c’est la pire année de ma carrière, deux ans de bordel dans ma vie privée et à la piscine. C’était n’importe quoi. Mais comme il dit, j’arrive tout le temps à m’en sortir."

Marie Wattel a quant à elle réalisé le grand chelem avec une troisième victoire en trois courses dans ces championnats de France sur le 50m nl (24s54c), devant Mélanie Hénique (24s57c). La nageuse, qui s’entraîne à Loughborough (Angleterre), a également décroché sa troisième qualification individuelle olympique avec également le 100m papillon et le 100m nl.

La liste des qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo :

10 nageurs ont réalisé les critères individuels de sélection olympique depuis le début des championnats de France :

DUHAMEL Cyrielle (BETHUNE NATATION) 200 4N

LESAFFRE Fantine (CN ANTIBES) 200 4N

MARCHAND Léon (DAUPHINS DE TOULOUSE) 400 4N et 200 4N

TOMAC Mewen (AMIENS METROPOLE NATATION) 100 DOS et 200 DOS

POTHAIN Jordan (OLYMPIC NICE NATATION) 200 NL

ATSU Jonathan (DAUPHINS TOULOUSE OEC) 200 NL

BONNET Charlotte (OLYMPIC NICE NATATION) 200 NL et 100 NL

VIQUERAT Antoine (DAUPHINS TOULOUSE OEC) 200 BRA

GROUSSET Maxime (AMIENS METROPOLE NATATION) 100 NL et 50NL

METELLA Mehdy (CN MARSEILLE) 100 PAPILLON

5 nageurs ont réalisé les temps de sélection olympique sur la première période de qualification :

AUBRY David (MONTPELLIER MN) 800 NL

HENIQUE Mélanie (CN MARSEILLE) 50 NL

MANAUDOU Florent (CN MARSEILLE) 50 NL

NDOYE BROUARD Yohann (DAUPHINS D'ANNECY) 100 DOS et 200 DOS

WATTEL Marie (CN MARSEILLE) 100 NL et 100 PAP et 50 NL

10 sélectionnés au titre des relais:

Beryl Gastaldello, Anouchka Martin, Assia Touati, Lucile Tessariol, Théao Bussière, Hadrien Salvan, Enzo Tesic, Charles Rihoux, Clément Mignon