JO 2021: Defay, Luis, le tir à l’arc... Que de déceptions dans la nuit de lundi

La nuit de lundi aux Jeux olympiques de Tokyo a n'a pas porté chance à la délégation française. Les Bleus n'ont remporté aucune médaille supplémentaire et ont enregistré plusieurs échecs avec le triathlète Vincent Luis, la surfeuse Johanne Defay ou encore la déroute tricolore au tir à l'arc.

Au lendemain de la première médaille d'or française des Jeux de Tokyo avec l'épéiste Romain Cannone, la délégation tricolore fondait beaucoup d'espoir sur la nuit de lundi au Japon. Mais une à une, les chances de décrocher une nouvelle breloque se sont envolées au terme d'une nuit compliquée pour les athlètes de l'équipe de France.

La déception Luis en triathlon

Champion du monde en titre de triathlon, Vincent Luis a échoué dans sa quête d'un podium olympique. Le leader de l'équipe de France a craqué sur la course à pied et s'est contenté d'une décevante treizième place, loin du vainqueur norvégien Kristian Blummenfelt.

Victime d'une blessure courant juin, le meilleur tricolore du jour n'a jamais été dans le coup pour la médaille d'or. Dorian Coninx a terminé 17e et Léo Bergère a pris la 21e place. Les Bleus seront attendus dans cinq jours pour le relais mixte.

"Sur une course comme ce lundi il n’y avait pas vraiment le droit à l’erreur. Un petit pourcent de moins cela se voit direct et cela se paye cash, a analysé Vincent Luis après sa course ratée. Quand j’ai vu au bout d’un tour (de course à pied, ndlr) que cela serait compliqué pour moi, j’ai préféré le faire à mon rythme et de faire ce que je pouvais. Douzième ou treizième ce n’est pas terrible. Ce sont les Jeux et il fallait de mon mieux sur la journée. Aujourd’hui c’était comme ça."

Désillusion pour Defay en surf

Numéro deux mondial de surf, Johanne Defay faisait partie des favorites pour le titre olympique, ou a minima pour aller chercher une médaille. Mais la Française de 27 ans a été éliminée dès les huitièmes de finale par la Portugaise Yolanda Hopkins. Frustrée par sa performance ratée et par des conditions météo difficiles, Johanne Defay rentre bredouille du Japon.

Opposée à l'Asutralienne Sally Fitzgibbons, référence du surf mondial, Pauline Ado n'a pas réussi l'exploit et a aussi été éliminée dès les huitièmes de finale. Pour la première compétition de surf aux JO, la France rêvait de l'or mais se contentera des regrets.

Les archers se ratent totalement

Avec un Jean-Charles Valladont surmotivé pour l'épreuve de tir à l'arc par équipe, l'équipe de France espérait accrocher le podium. Mais le trio Valladont-Chirault-Plihon est passé totalement à côté et a pris la porte dès les huitièmes de finale face à des Américains pourtant à leur portée.

Pire, les Bleus ont lourdement chuté (6-0) et n'ont pas réussi à déborder un trio américain inspiré. De manière assez symbolique, les Bleus ont même oublié de tirer une flèche lors de ce duel contre les Etats-Unis, Jean-Charles Valladont n'ayant pas eu assez de temps pour décocher sa flèche.

Les Bleus déroulent en handball

Malgré une nuit assez compliquée pour le clan tricolore, les handballeurs ont montré beaucoup de sérénité pour leur deuxième match du tournoi olympique. Tout en maîtrise, les Bleus ont dominé le Brésil (34-29). Sans Melvin Richardson, laissé au repos, les Bleus ont prouvé qu'ils avaient de la ressource et un collectif de plus en plus rodé.

La défense française a fait la différence, portée par deux gardiens performants Vincent Gérard (6 arrêts) et Yann Gentil (7 arrêts). Nikola Karabatic, Michaël Guigou et Nicolas Tournat terminent meilleurs buteurs (4 buts). La France prend la tête de la poule A avec une jolie différence de buts (+11). De bon augure pour la suite alors que l'équipe de France affrontera l'Allemagne mercredi puis l'Espagne vendredi prochain.

Encourageant pour Wattel mais pas de médaille

A l'heure où le Britannique Adam Peaty a écrit une nouvelle ligne à son immense palmarès sur le 100m brasse, la France a cru pouvoir décrocher une première breloque en natation avec Marie Wattel. Très en forme sur le 100m papillon, la Française de 24 ans a finalement terminé sa finale à la sixième place mais cmopte bien s'en servir pour aller chercher le podium à Paris en 2024.

A l'inverse, les Bleus se sont ratés sur le 100m dos. Ni Mewen Tomac ni Yohann Ndoye-Brouard n'ont réussi à se qualifier pour la finale. Pire, le second nommé a complètement loupé son virage et a été disqualifié. Le relais 100m nage libre, médailél lors des trois dernières éditions, n'a pu faire mieux que la 6e place.

Pas de finale en skate, les sabreuses dans le dur

Dans les autres épreuves de la nuit, les Françaises n'ont pas réussi à redorer le sourire à leur délégation. Pour les débuts du skate aux JO, Charlotte Hym n'a pas réussi à se hisser en finale. La skateuse a pris la 12e place des qualifications et une nouvelle chance de médaille bleue s'est envolée.

Pas plus de réussite pour l'équipe de France d'escrime. Cécilia Berder et Charlotte Lembach ont été éliminées dès leur entrée en lice dans l'épreuve individuelle de sabre à Tokyo. Seule note d'espoir, Manon Brunet n'a pas traîné pour rejoindre les 16e de finale et constituera la dernière chance française des sabreuses tricolores.