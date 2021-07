JO 2021 (planche à voile): Picon gagne la Medal Race et obtient la médaille d'argent

Titrée à Rio en 2016, Charline Picon a obtenu la médaille d'argent ce samedi en planche à voile, à l'issue de la Medal Race, qu'elle a remportée. La Française de 36 ans permet d'ajouter une 15e médaille au compteur de la délégation tricolore.

C'est une nouvelle médaille olympique pour Charline Picon (36 ans). Tenante du titre en planche à voile, la Française a cette fois pris la médaille d'argent ce samedi à Enoshima, à l'issue de la Medal Race. La délégation tricolore compte désormais officiellement 15 médailles, même si 3 autres sont déjà attendues dans la journée.

Picon était 3e avant la Medal Race

Charline Picon n'aura rien à se reprocher à l'issue de cette dernière course, qu'elle a remportée aisément. Mais le suspense a été total avec la Chinoise Lu Yunxiu, troisième de la régate finale et par conséquent championne olympique. La Britannique Emma Wilson se pare de bronze.

Troisième au classement avant la Medal Race, Picon devait devancer Wilson pour obtenir l'argent. Et Lu Yunxiu ne devait pas laisser plus de deux concurrentes entre elle et Picon pour conquérir la médaille d'or. La Chinoise était l'adversaire que craignait le plus Charline Picon avant la compétition. A 25 ans, Yunxiu décroche un premier titre olympique.

A l'issue des trois manches jeudi, Picon comptait 6 points de retard sur Yunxiu. Elle pouvait toujours espérer conserver son titre avec des points doublés. A Rio, elle avait obtenu le sacre grâce à cette Medal Race, qui réunit les 10 meilleures, alors que le podium n'était même pas assuré.