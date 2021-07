JO 2021 (rugby à 7): les Bleues impressionnent pour rejoindre les quarts de finale

L'équipe de France féminine de rugby à 7 a signé une très large victoire face au Canada ce vendredi (31-0), pour son dernier match de phase de groupes, permettant de valider la qualification pour les quarts de finale, qui aura lieu ce vendredi à midi.

L'équipe de France féminine de rugby à VII, grâce à sa large victoire sur le Canada 31 à 0, lors de la deuxième journée du tournoi olympique vendredi à Tokyo, termine première de sa poule, et se qualifie pour les quarts de finale. Les Bleues sont encore invaincues et peuvent ambitionner une médaille.

Pour connaître le nom de l'adversaire des Bleues en quart, programmé à 19h00 locales (midi en France), il leur faut désormais attendre les derniers matches des autres poules, qui devaient se poursuivre en matinée. Les septistes françaises avaient remporté jeudi leurs matches de poule contre les Fidji en matinée 12 à 7, puis contre le Brésil dans l'après-midi (40-5).

Face aux Canadiennes, qui les avaient éliminées en quart de finale à Rio en 2016, où elles avaient terminé à la sixième place, elles n'ont pas fait de détails, marquant cinq essais et affichant une belle solidarité en défense. Séraphine Okemba a lancé parfaitement la partie dès la première minutie, avant un deuxième essai signé Anne-Cécile Ciofani.

Jade Ulutule en première période, puis Carla Neisen et Chloé Jacquet en seconde, ont poursuivi la belle domination des Bleues en inscrivant les essais de la partie. Dans l'autre match de la poule B, les Fidjiennes, qualifiées également pour les quarts, n'ont laissé aucune chance aux Brésiliennes, vaincues 41 à 5 un peu plus tôt au Tokyo Stadium. Il faudra attendre ce samedi pour assister aux demi-finales et à la finale.