JO 2021: sacre du judo, six médailles... ce qu’il faut retenir de la 8e journée

Du bronze en triathlon à l'or par équipes en judo, l'équipe de France a signé sa plus belle journée depuis le débuts des Jeux olympiques de Tokyo ce samedi, avec un total de six médailles.

LES MEDAILLES DU JOUR

Judo : feu d’artifice pour le judo français, champion olympique par équipes

Semaine de rêve pour le judo tricolore. En guise de bouquet final, les Tricolores se sont payés en finale les Japonais, chez eux, dans l’épreuve par équipes mixtes. Cette médaille d’or, remportée 4-1 grâce à un 4e succès décisif de Sarah-Léonie Cysique, permet à cette dernière de gagner une 2e breloque (elle avait eu l’argent en -57kg). Clarisse Agbégnénou glane sa 2e médaille d’or de ces Jeux. Quant à Teddy Riner, il décroche sa 3e breloque dorée tant attendue après son échec en +100 kg.

Escrime : les sabreuses se contenteront de l’argent

Après avoir battu l’Italie en demi-finales, les Françaises du sabre ont chuté en finale par équipe face à la Russie, 45-41. Les Bleues de Manon Brunet ont été dominées par les n°1 mondiales et championnes olympiques en titre.

Planche à voile : Picon s’offre l’argent pour l’anniversaire de sa fille

Charline Picon était déjà assurée du podium en planche à voile RS:X. Restait à savoir la couleur du métal de la médaille. La championne olympique de Rio a certes perdu son titre, mais en dominant avec panache la Medal Race, elle s’est offert une somptueuse médaille d’argent le jour de l’anniversaire de sa fille. Cela valait bien quelques larmes sur l'antenne de RMC.

Planche à voile : Goyard, une disqualification et.... une médaille d‘argent

Pour ses premiers Jeux, Thomas Goyard a remporté la médaille d'argent en planche à voile RS:X à Enoshima. Comme Charline Picon, une heure avant lui. En course pour l’argent ou le bronze, il a été disqualifié pour un mauvais départ. Son matelas de points conjugué aux contre-performances de ses rivaux lui ont quand même permis de monter sur la 2e marche du podium.

Rugby à 7 : les Bleues tombent face aux Néo-Zélandaises

Même s’il y a eu beaucoup d’envie et même des larmes pendant La Marseillaise avant le coup d’envoi, la loi du plus fort a été respectée en finale de rugby à 7. Trop fortes, les filles de la Nouvelle-Zélande, les "Black Ferns", ont logiquement battu les Bleues 26-12. L’équipe de France repart du Japon avec une très belle médaille d’argent.

Triathlon : le relais mixte en bronze

Après un vendredi décevant, le relais mixte a bien lancé ce samedi avec une médaille en bronze. Après sa déception dans l’épreuve individuelle Vincent Luis, mais aussi Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Leonie Periault ont terminé à une belle 3e place derrière la Grande-Bretagne et les USA.

LES BONS POINTS

Natation : Manaudou tient sa finale

Le nageur français s’est brillamment qualifié pour la finale du 50m en terminant à la première place de sa demie en 21’’53. Maxime Grousset, lui, a été éliminé.

Athlétisme : Lavillenie en finale à la perche

Ça a été chaud mais Renaud Lavillenie s’est qualifié pour la finale du saut à la perche qui se déroulera ce mardi (à 12h20 heure française). A cause de sa cheville douloureuse, le Clermontois a eu du mal à rentrer dans le concours avec deux échecs (5m50 et 5m65) avant d’assurer à 5m75. Valentin Lavillenie et Ethan Cormont passent à la trappe.

LES MAUVAIS POINTS

Athlétisme : grosse déception pour Robert-Michon et Lamote

Mélina Robert Michon, vice-championne olympique du lancer du disque à Rio, ne rentrera pas en finale. Un jet à 60m89, loin de son record, ne lui permet pas d’être dans les 12 meilleures lanceuses. Autre déception, la double vice-championne d'Europe Rénelle Lamote a été éliminée en demi-finales du 800 m. L’athlète tricolore n'a pris que la 5e place de sa demie.

Handball : les Bleues dans le dur

En s’inclinant face à la Russie (28-27), au Yoyogi stadium, l’équipe de France féminine de handball a fortement hypothéqué ses chances de qualifications pour les quarts. Rien n'est définitivement perdu pour les Bleues, en quête à Tokyo de l'or olympique, seul titre qui manque à leur palmarès. Mais le dernier match de groupe contre le Brésil lundi s'apparente à un huitième de finale.