JO 2021 (skate): quand Tony Hawk repérait Rayssa Leal à 7 ans en déguisement de fée

Rayssa Leal a décroché la médaille d’argent lors de l’épreuve de skateboard féminin des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Agé de seulement 13 ans, le prodige brésilien avait été repéré enfant par la légende Tony Hawk.

Le skateboard a fait son apparition aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo. Si le pays hôte a su tirer son épingle du jeu avec les titres masculins et féminins glanés par Yuto Horigome et Momiji Nishiya, Rayssa Leal a marqué les esprits en décrochant la médaille d’argent en street. Véritable phénomène de la discipline à 13 ans et 204 jours, la Brésilienne avait déjà tapé dans l’œil de Tony Hawk toute petite.

A seulement 7 ans et vêtue d’une robe de fée, Rayssa Leal enchaînait déjà les figures. Multipliant à l’envi les tentatives jusqu’à réussir un heelflip après un saut haut de trois marches Rayssa Leal avait alors eu droit à un petit moment de gloire grâce à l’icône mondiale du skate.

Hawk a croisé sa protégée à Tokyo

Présent au Japon avec l’un de ses sponsors, Tony Hawk a été invité par les organisateurs des Jeux nippons à effectuer quelques figures sur le skate-park olympique. Malgré ses 53 ans, la légende a montré qu’il avait encore de beaux restes. Son passage dans la capitale japonaise lui a aussi permis de recroiser la route de Rayssa Leal.

"Il y a six ans, il m’a présenté au monde du skateboard en partageant ma vidéo en costume de fée. Aujourd’hui, il m’a filmé aux Jeux Olympiques, a écrit l’adolescente sud-américaine dans un message publié sur les réseaux sociaux. C’est tellement incroyable, je vis un rêve! Merci Tony Hawk d’être si drôle et de toujours me motiver."

Malgré une très belle performance sur le skate-park de Tokyo, Rayssa Leal a finalement dû se contenter de la deuxième place derrière Momiji Nishiya, victorieuse avec 15,26 points contre 14,64 pour la Brésilienne à l’issue de ses deux runs.

Les conseils de Tony Hawk n’auront donc pas suffi à l’emporter. Sauf accident la Brésilienne devrait bénéficier d’une nouvelle chance pour tenter de rafler le titre olympique dans trois ans lors des JO de Paris en 2024.