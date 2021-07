JO 2021: statu quo pour la France au tableau des médailles, toujours dominé par le Japon

Avec une seule médaille d’or remportée ce mercredi, la France n’a pas gonflé son total de médailles autant qu’elle l’espérait, mais conserve sa neuvième place au tableau.

Le judo ayant cette fois échoué à rapporter sa médaille journalière dans ces Jeux olympiques de Tokyo, la France a connu une petite journée au niveau comptable ce mercredi. Les Bleus n’ont remporté qu’une breloque - mais en or - grâce aux rameurs Matthieu Androdias et Hugo Boucheron. Ce sacre leur permet quand même d’occuper la neuvième place du tableau des médailles, comme la veille.

Parmi les favoris de leur épreuve, le deux de couple, Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont assumé leur statut. Malgré "leur pire course de la semaine", ils ont battu le record olympique pour devancer d’un souffle la paire néerlandaise. "On a commis beaucoup de fautes. C'était horrible, riaient-ils à l’arrivée, tout de même extatiques. Tout s'est joué au physique, c'était un peu abusé."

12e au total des médailles

Les Bleus comptent désormais huit médailles : trois en or, deux en argent et trois en bronze. S’ils ont dépassé le Canada à l’occasion de cette cinquième journée de compétition, ils ont été rattrapés par l’Allemagne, qui a décroché cinq podiums. Au nombre total de médailles, la France recule et n’est plus que 12e.

Pays hôte, le Japon domine toujours le tableau des médailles, avec l’impressionnant total de 13 médailles d’or, gonflé par le sacre de Daiki Hashimoto dans le concours général individuel. En deuxième position, la Chine a dépassé les États-Unis, avec 12 médailles d’or et 27 au total. Les Américains comptent toutefois toujours le plus gros total de médailles: 31.

Le top 10 du tableau des médailles :

1- Japon (13 or, 4 argent, 5 bronze)

2- Chine (12 or, 6 argent, 9 bronze)

3- États-Unis (11 or, 11 argent, 9 bronze)

4- Comité Olympique Russe (7 or, 10 argent, 6 bronze)

5- Australie (6 or, 1 argent, 9 bronze)

6- Grande-Bretagne (5 or, 6 argent, 5 bronze)

7- Corée du Sud (4 or, 2 argent, 5 bronze)

8- Allemagne (3 or, 2 argent, 5 bronze)

9- France (3 or, 2 argent, 3 bronze)

10- Pays-Bas (2 or, 6 argent, 3 bronze)