JO 2021: Team USA se rassure face à l'Espagne avant la France

L'équipe de basket des Etats-Unis, grande favorite des Jeux olympiques de Tokyo, s'est imposée face à l'Espagne (83-76), lundi lors de son dernier match de préparation après deux défaites.

Les basketteurs américains se sont remis de leur préparation chaotique en battant vendredi à Las Vegas les champions du monde espagnols (83-76) pour leur dernier match avant le tournoi olympique. Cette victoire, acquise grâce à une attaque équilibrée -19 points pour Damian Lillard, 15 pour Keldon Johnson- permet à Team USA, grande favorite pour l'or à Tokyo, de faire oublier ses déboires sur et en dehors du terrain.

Les Américains ont essuyé deux défaites en préparation, contre le Nigeria et l'Australie, avant de battre l'Argentine et désormais l'Espagne. Ils ont également perdu Kevin Love, insuffisamment remis d'une blessure, et surtout Bradley Beal, dont le forfait après son placement en protocole Covid a obligé Jerami Grant à s'isoler faisant craindre un foyer d'infection au sein de la sélection américaine.

Team USA a débuté sur les chapeaux de roues mais ce sont les Espagnols qui ont viré en tête à la mi-temps (38-36), portés par un grand Ricky Rubio qui a inscrit 23 points. Les Espagnols ont craqué ensuite, un panier à trois points de Damian Lillard donnant l'avantage à Team USA dans le troisième quart-temps. Zach LaVine a permis aux Etats-Unis de prendre le large en inscrivant ses 13 points dans la dernière période.

Team USA s'envole lundi pour Tokyo, où ses adversaires seront la France le 25 juillet, l'Iran le 28 et la République tchèque le 31. Les Espagnols affrontent eux l'hôte japonais le 26, l'Argentine le 29 et la Slovénie le 1er août.