JO 2021 (volley): les Bleus battus mais qualifiés pour les quarts

L'équipe de France de volley a assuré l'essentiel ce dimanche pour obtenir la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021, malgré une défaite en 5 sets face au Brésil (22-25, 39-37, 17-25, 25-21, 18-20). Qualifiés pour les premiers quarts de finale de l'histoire du volley français aux JO, les Bleus attendent le nom de leur adversaire.

Il y a cinq ans, à Rio, les Bleus du volley avaient connu l'élimination dès le premier tour à l'issue d'une dernière défaite face au Brésil. Cette fois, en arrachant deux sets face au même adversaire, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale des JO de Tokyo 2021, malgré une défaite en 5 sets (22-25, 39-37, 17-25, 25-21, 18-20). Une première pour la France dans cette compétition. Ils affronteront la Pologne lors du prochain tour.

Promise pratiquement à un nouvel échec après des défaites face aux Etats-Unis et à l'Argentine, l'équipe de France n'avait plus le droit à l'erreur face à la Russie. Une renconre finalement gagnée (3-1), pour s'offrir un dernier match décisif face au Brésil, champion olympique en titre. Et les joueurs de Laurent Tillie avaient leur destin entre leurs mains. Pour se qualifier, même en cas de défaite, il fallait prendre deux sets à cette redoutable équipe brésilienne.

Des balles de match pour les Bleus

Le pari est réussi, au terme d'une partie assez folle. Bien dans leur match malgré plusieurs fautes au service (7) dans le premier set, les Bleus ont néanmoins concédé la première manche. Mais le deuxième set fut irrespirable avec 11 balles de set nécessaires pour faire plier les Brésiliens. Il a fallu 51 minutes de jeu pour que la France recolle (22-25, 39-37).

La débauche d'énergie pour ce deuxième set a peut-être coûté la troisième manche, où les Brésiliens ont été expéditifs (25-17), qui verront aussi les quarts de finale. Mais c'est finalement Jean Patry qui a sauvé les siens ensuite, pour envoyer pour la première fois de son histoire la France dans le tableau final du volley lors des JO.

La qualification en poche, reste à connaître le nom de l'adversaire en quart. Menés 9-4 dans le dernier set, les Bleus se sont montrés vaillants pour revenir une nouvelle fois et s'offrir même des balles de match dans le sillage d'un énorme Earvin Ngapeth. Le Brésil a réussi malgré tout à tenir pour s'offrir une victoire au forceps, et sans doute terminer deuxième du groupe, derrière la Russie à condition que celle-ci triomphe face à la Tunisie plus tard ce dimanche.