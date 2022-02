JO 2022: après l'or de Noël, la France toujours dans le top 10 du tableau des médailles

Avec sa 4e médaille d'or dans les JO 2022 de Pékin, la France pointe à la 10e place au terme de la journée de mercredi. Le tableau des médailles reste dominé par la Norvège, devant l'Allemagne et les États-Unis.

Avec l'or obtenu en slalom hommes par Clément Noël, mercredi lors de la 12e journée d'épreuves des Jeux olympiques d'hiver 2022, la France a consolidé sa 10e place au tableau des médailles. La délégation tricolore compte désormais un total de 13 médailles: 4 en or, 7 en argent, 2 en bronze.

13e titre pour la Norvège

La France reste devancée par le Comité olympique russe (24 médailles en tout) et la Suisse (10 médailles, mais 5 en or). Tout devant, la Norvège un peu plus les débats avec son 13e titre olympique remporté lors du sprint par équipes hommes en ski de fond. L'Allemagne s'accroche à la 2e place, avec 10 médailles d'or sur 20. Les États-Unis complètent le podium, devant la Chine.

Pour l'heure, 28 nations ont été récompensées dans ces Jeux. L'Ukraine a fait son entrée dans le classement, avec une médaille d'argent en ski acrobatique.

La journée de jeudi 17 février, pour la France, est marquée par l'entrée en lice du miraculé Kevin Rolland en half-pipe hommes. D'autres athlètes tricolores sont au programme: Jade Grillet-Aubert et Alizée Baron en skicross femmes, Romane Miradoli et Laura Gauché dans le combiné femmes, Mattéo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et Laurent Mühlethaler dans le combiné nordique hommes par équipes.