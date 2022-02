JO 2022: triomphe de Noël, pas de miracle pour Pinturault, sensation en hockey sur glace... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

La nuit de mardi à mercredi aux Jeux olympiques de Pékin a été marquée par la performance majuscule de Clément Noël, médaillé d'or sur le slalom. Alexis Pinturault et les Etats-Unis en hockey sur glace ont, de leur côté, vécu des moments plus compliqués.

Une deuxième manche monumentale pour s'offrir le titre suprême. Clément Noël, jamais monté sur un podium lors d'un grand championnat en individuel (championnat du monde et Jeux olympiques), a remporté la médaille d'or du slalom ce mercredi au petit matin. Sixième temps de la première manche à 38 centièmes du leader, le Vosgien savait qu'il était dans le coup. Mais de là à écraser la concurrence de cette manière... Meilleur temps de la seconde manche, le skieur aux neuf victoires en Coupe du monde sur la spécialité n'a laissé aucune chance à ses adversaires et termine devant l'Autrichien Johannes Strolz et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag.

"J’avais quatre dixièmes à rattraper, donc il fallait que je sorte une grosse manche pour monter sur le podium. Voilà, c’est fait…", a-t-il confié au micro de France Télévisions après son exploit. "Je ne sais pas si je réalise encore (...) Je ne sais pas si je mérite plus qu’un autre, mais j’ai bien bossé pour ça… Merci à tous ceux qui se sont levés tôt", a conclu le Français, en larmes et avec beaucoup de difficulté pour s'exprimer, sur France Télévisions. Noël est tout simplement le premier Français champion olympique depuis 2006 et le sacre d'Antoine Dénériaz sur la descente de Turin.

>> Les JO 2022 en direct

Pour Alexis Pinturault, il n’y a pas eu de miracle. Toujours gêné par une contusion à l’épaule, le skieur de Courchevel, 5e du géant dimanche, était loin du compte sur ce slalom. 15e de la première manche, il n’a pas redressé la barre sur la seconde et termine à une anecdotique 16e place. Le Français, double médaillé à PyeongChang il y a quatre ans (bronze sur le géant, argent sur le combiné) va repartir bredouille de Pékin sur les épreuves individuelles. Si son état physique le permet, il aura toujours l’épreuve par équipes (samedi à partir de 4 heures du matin) pour sauver ses Jeux.

Sensation en hockey sur glace

Le tournoi de hockey entre dans une nouvelle phase, celle des matchs à élimination directe. Cette nuit, les Etats-Unis, très sérieux prétendants au titre et victorieux de leurs trois matchs de groupe, ont été supris par la Slovaquie en quart de finale. Bousculés, les Américains ont encaissé le premier but et ont rapidement couru après le score.

S'il pensaient s'être remis la tête à l'endroit en menant 2-1, ils ont vu les Slovaques égaliser à la toute fin du temps réglementaire avant de s'incliner aux tirs au but. Dès le début de la phase finale, voilà donc déjà un favori au tapis. Suite des quarts ce mercredi avec Russie-Danemark, Finlande-Suisse et Suède-Canada.

Les Etats-Unis s’offrent un doublé en ski slopestyle

Tout s’est mieux passé pour les USA du côté du ski acrobatique, puisque le pays de l’Oncle Sam a régné sur le slopestyle. L'Américain Alexander Hall a décroché la première médaille olympique de sa carrière devant son compatriote Nicholas Goepper, qui monte quant à lui pour la troisième fois sur un podium aux JO. Hall, 23 ans, né en Alaska, a assommé la concurrence d’entrée avec un premier run de 90,01 points qui aura tenu jusqu'au bout dans le froid glacial de Zhangjiakou. Le Suédois Jesper Tjader complète le podium.

Pour rappel, le Français Antoine Adelisse n’a pas pu défendre ses chances dans cette épreuve. Victime d’une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé antérieur après une chute à l’entraînement, il a dû déclarer forfait pour le slopestyle et mettre fin à sa saison. En début de quinzaine, diminué à cause d'une blessure au dos, il avait échoué de peu à rejoindre la finale du big air.