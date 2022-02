JO 2022: Kévin Rolland en scène, le skicross féminin… le programme du jeudi 17 février

Après l’or de Clément Noël en slalom ce mercredi, l’équipe de France poursuit sa quête du record de médailles (15) jeudi avec l’entrée en lice de son deuxième porte-drapeau, Kévin Rolland, et celles des Bleues en skicross.

Le record approche! Après l’or de Clément Noël en slalom ce mercredi, l’équipe de France compte 13 médailles, soit deux de moins que le total de Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018 (15). Les Bleus vont tenter de s’en approcher un peu plus jeudi avec l’entrée en lice de leur deuxième porte-drapeau: Kévin Rolland. L’objectif du podium sera très compliqué pour le Français qui veut tout de même y croire, huit ans après le bronze à Pékin (11e à Pyeongchang en 2018). Sa présence tient déjà du miracle moins de trois ans après une terrible chute qui avait failli lui coûter la vie lors d’une tentative d’un saut sur quaterpipe.

Ce jeudi, il tentera de créer la surprise face aux grands favoris Nico Porteous (Nouvelle-Zélande) et Alex Ferreira (Etats-Unis) à partir de 5h30. D’autres athlètes auront lancé la journée plus tôt pour le clan français: les skieuses Romane Miradoli, Laura Gauche engagées sur le combiné (descente à 3h30, slalom à 7h).

Avant cela, Alizée Baron et Jade Grillet Aubert viseront un podium en ski cross avec la manche de classement prévue à 4h30. Suivront les huitièmes, quarts, demies et finale avec la présence espérée des deux skieuses. Enfin, la France sera engagée sur l’épreuve par équipes du combiné nordique hommes. Matteo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et Laurent Muhlethaler se relaieront, d’abord sur le tremplin du saut à ski (9h) avant le ski de fond (12h).

Le programme du jeudi 17 février (heure française)

Combiné nordique

(9h) Epreuve par équipes hommes, saut à ski. Composition de l’équipe de France: Matteo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard, Laurent Muhlethaler

(12h) Epreuve par équipes hommes, ski de fond. Composition de l’équipe de France: Matteo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard, Laurent Muhlethaler

Curling

(2h05), phase de poule hommes. Danemark-Etats-Unis

(2h05), phase de poule hommes. Suède-Suisse

(2h05), phase de poule hommes. Canada-Grande-Bretagne

(2h05), phase de poule hommes. Norvège-Italie

(7h05), phase de poule femmes. Japon-Suisse

(7h05), phase de poule femmes. Russie-Grande-Bretagne

(7h05), phase de poule femmes. Danemark-Canada

(7h05), phase de poule femmes. Corée du Sud-Suède

(13h05), demi-finales hommes

(13h05), demi-finales hommes

Hockey sur glace

(5h10) match pour la médaille de bronze femmes, Canada-Etats-Unis.

Patinage artistique

(11h) danse libre femmes

Patinage de vitesse

(9h30) 1000m femmes. Finale

Ski alpin

(3h30) Combiné femmes, descente. Françaises en lice: Romane Miradoli, Laura Gauche

(7h) Combiné femmes, slalom. Françaises en lice: Romane Miradoli, Laura Gauche

Ski freestyle

(2h30) Halfpipe femmes, qualifications run 1

(3h21) Halfpipe femmes, qualifications run 2

(4h30) Skicross femmes, manche de classement. Françaises en lice: Alizée Baron, Jade Grillet Aubert

(5h30) Halfpipe hommes, qualifications run 1. Français engagé: Kévin Rolland

(6h21) Halfpipe hommes, qualifications run 2. Français engagé: Kévin Rolland

(7h) Skicross femmes, 8es de finale

(7h35) Skicross femmes, quarts de finale

(7h54) Skicross femmes, demi-finales

(8h10) Skicross femmes, petite-finale

(8h15) Skicross femmes, finale