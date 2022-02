JO 2022: comment Fillon Maillet peut entrer dans l’histoire des Jeux lors de la poursuite

Déjà vainqueur de trois médailles lors de ces Jeux olympiques de Pékin, le biathlète tricolore Quentin Fillon Maillet peut devenir le premier sportif français à conquérir quatre breloques dans une seule édition des Jeux d'hiver, dimanche en cas de podium sur la poursuite.

Quentin Fillon Maillet bientôt dans la légende du sport français ? Samedi, le Jurassien a remporté sa troisième médaille lors de ces Jeux olympiques de Pékin. Deuxième du sprint derrière son rival norvégien Johanne Boe samedi sur le site de Zhangjiakou, QFM a déjà dans sa collection deux médailles d’argent - une en relais mixte et une en sprint - et une en or en individuel. Mais la razzia n’est peut-être pas finie pour le Français qui sera au départ de la poursuite dimanche. Une course pour l’histoire pour le champion de 29 ans.

Faire mieux que Martin Fourcade et Anaïs Bescond

Car si Fillon Maillet parvient à se hisser à nouveau sur le podium, il deviendra le premier sportif français à remporter quatre médailles dans une même édition des Jeux olympiques d’hiver. Il dépasserait un certain Martin Fourcade. La légende du biathlon a conquis sept médailles olympiques dont cinq titres mais sur trois éditions des Jeux : une en argent à Vancouver en 2010, trois à Sotchi en 2014 et trois à Pyeongchang en 2018. Trois médailles sur une seule édition, c'est un exploit qu'a aussi réalisé Anaïs Bescond en 2018 (or du relais mixte et bronze de la poursuite et du relais).

Privé de médaille il y a quatre ans en Corée, Quentin Fillon Maillet peut donc devancer ses deux compatriotes dès dimanche lors de la poursuite. Et s’il venait à échouer, le Jurassien aura encore une chance d’entrer dans l’histoire sur le relais, puis encore vendredi, lors de la mass start, ultime épreuve de ces Jeux pour les garçons du biathlon.