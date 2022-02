JO 2022: Fillon Maillet en argent sur le sprint en biathlon, la France retrouve le sourire

En argent avec le relais mixte et en or sur l'individuel, Quentin Fillon Maillet a confirmé son excellente forme en terminant deuxième du sprint samedi. Il s'agit de la troisième médaille lors de ces Jeux olympiques de Pékin pour le biathlète de 29 ans, la septième pour l'équipe de France.

La France retrouve le sourire. Après deux journées blanches aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, Quentin Fillon Maillet s’est chargé de remettre les Bleus sur de bons rails. Impressionnant et médaillé d’or sur l’individuel mardi, le Jurassien de 29 ans a décroché l’argent ce samedi sur le sprint (10 km). Sa forme est impressionnante.

>> Toutes les infos en direct sur les JO 2022

Avec un joli 9/10 au tir et un ski toujours impeccable, le numéro un français, leader de la Coupe du monde, a terminé derrière le Norvégien Johannes Boe (+25") mais devant son frère Tarjei Boe (+38") sur le site de Zhangjiakou. C'est déjà sa troisième médaille sur ces Jeux puisqu'il avait aussi pris l'argent avec le relais samedi dernier. Un autre Français a pris place dans le top 10 : Emilien Jacquelin, 9e à plus d'une minute.

7e médaille pour la France

Il s'agit de la septième médaille pour la délégation française après l'or de Fillon Maillet sur l'individuel (20 km), et l'argent de la skieuse acrobatique Tess Ledeux en big air, d'Anaïs Chevalier-Bouchet sur l'individuel (15 km) en biathlon, du relais mixte de biathlon (Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet), et du vétéran Johan Clarey (41 ans) en descente.

Fillon Maillet n'en est qu'à sa deuxième participation aux Jeux olympiques, après une expérience compliquée à Pyeongchang il y a quatre ans. Victime de problèmes personnels, il était passé totalement à côté du rendez-vous olympique. Sa revanche à Pékin est éclatante. Et ce n'est peut-être pas fini... Il lui reste encore la poursuite, le relais hommes et la mass start pour enrichir sa collection.

"Je suis super content de cette course, s'est-il félicité au micro de France Télévisions. C’est parfait. J’ai mis beaucoup d’envie, et je vais aborder les prochaines courses de la même façon, j’ai envie de continuer. Ma forme sur les skis était un peu moins bonne. Mais c’est super en vue de la poursuite."