JO 2022: Fillon Maillet en or sur la poursuite, record battu pour un athlète français

Déjà champion olympique de l'individuel, Quentin Fillon Maillet est devenu ce dimanche champion olympique de la poursuite après une course magistrale (20/20 au tir). Quatrième médaille pour le Jurassien, qui devient l'athlète français le plus médaillé lors de Jeux d'hiver.

Quentin Fillon Maillet dans l'histoire. Déjà auréolé de trois médailles dans ces Jeux olympiques de Pékin, le Jurassien a remis ça ce dimanche en s'adjugeant le titre sur la poursuite, juste devant Tarjei Boe (+28"6) et Eduard Latypov (+35"3). Parti en deuxième position à 25" de Johannes Boe, "QFM" a été impérial derrière la carabine malgré des conditions dantesque sur le pas de tir avec beaucoup de vent (20/20). Moins à l'aise que d'habitude sur les skis, le leader de la Coupe du monde a profité de la défaillance de Johannes Boe lors du deuxième couché pour se rapprocher, puis prendre la tête de la course après le premier tir debout, pendant que Boe perdait ses balles (13/20).

Dans l'histoire du sport français

Malgré un gros retour de Latypov avant le dernier tir, Quentin Fillon Maillet a empilé les balles et les cibles blanches, tandis que le Russe manquait une cible et allait tourner sur l'anneau de pénalité. Les autres Français ont connu des fortunes diverses lors de cette poursuite. Simon Desthieux (dossart 24) a réalisé une formidable remontée (8e à 17/20), Emilien Jacquelin a été défaillant au tir (9e à 14/20), tout comme Fabien Claude (16e à 13/20)

Avec cette 4e breloque lors de ces JO, la 2e en or, le Français rentre dans l'histoire du sport français en devant le premier athlète à remporter quatre médailles en une seule édition de Jeux d'hiver. Il fait donc mieux qu'un certain Martin Fourcade et Anaïs Bescond, triple médaillés en 2018. Mais la moisson n'est pas pour autant finie puisqu'il reste deux courses au Jurassien pour compléter une collection déjà impressionnante, avec le relais masculin mardi et la mass start vendredi.