JO 2022: Des températures entre -36 et-28, des énormes rafales de vent... La descente de tous les dangers

Après le deuxième entraînement, le Français Johan Clarey a désigné le facteur X de la descente olympique qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

"Ma crainte principale, c'est le vent", a assuré le Français Johan Clarey après le deuxième entraînement de descente des Jeux olympiques disputé vendredi à Yanqing avec d'importantes rafales et un froid saisissant.

Suivez les JO en direct sur RMC Sport

"C'est vraiment le gros point noir. Aujourd'hui on a pu faire un entraînement mais c'était un peu chaud. Ma crainte principale, c'est le vent, on le savait, ça se confirme. Il faudra faire une belle course et prier", a indiqué Clarey en zone mixte après son passage.

Des températures comprises entre -36 et -28 degrés au départ

"J'ai eu de grosses rafales, à certains moments je ne voyais plus où je mettais les pieds, j'ai skié sur le reculoir, je ne vais pas tirer beaucoup d'enseignements aujourd'hui, c'était tout à l'envers", a ajouté le vétéran (41 ans), bandé au visage (nez et pommettes) pour se protéger du froid.

Malgré un grand soleil, le vent annoncé à environ 45 km/h a gêné les skieurs et refroidi le domaine, avec des températures comprises entre -36 et -28 degrés au départ, et entre -19 et -15 degrés à l'arrivée.

Alors que les rafales ont repoussé d'une heure le deuxième entraînement vendredi (12h00 locales au lieu de 11h00), le vent menace la bonne tenue du troisième entraînement samedi (où un fort vent est annoncé) et de la course dimanche, la première des Jeux en ski alpin.

"On n'aura sûrement pas la course la plus équitable de l'histoire, mais c'est la vie."

"Entre quelqu'un qui a un vent favorable et quelqu'un qui n'en a pas, pour donner une idée, ça peut faire des écarts de pas loin d'une seconde et demie à deux secondes", a estimé Alexis Pinturault. "Après, l'avantage de cette piste c'est qu'on tourne beaucoup - on passe direction nord, direction ouest, direction est - ce qui fait qu'on n'a jamais le vent seulement de face, de dos ou de côté. Du coup ça va influencer, c'est sûr, mais ce ne sera pas aussi déterminant que sur d'autres pistes qu'on peut avoir."

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, l'un des grands favoris de la course dimanche, a été le plus rapide vendredi.

"J'ai encore du travail sur la partie haute de la piste, mais le reste s'est bien passé. J'ai bien skié, avec des bonnes sensations, et j'ai été assez chanceux avec le vent", a-t-il indiqué.

"Le vent va être un sujet pour les 10 jours à venir, a assuré le prodige suisse Marco Odermatt, leader de la Coupe du monde. On n'aura sûrement pas la course la plus équitable de l'histoire, mais c'est la vie."