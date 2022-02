JO 2022: la descente reportée, une première historique pour la Nouvelle-Zélande... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

Aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, la nuit de samedi à dimanche a notamment été marquée par le report de la descente hommes à cause de rafales de vent. En snowboard slopestyle, la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott a quant à elle offert un titre historique à son pays.

Au lendemain de la médaille d'argent décrochée par le relais mixte en biathlon, la journée de dimanche pourrait consacrer Perrine Lafont en ski de bosses. En attendant de peut-être voir la Française décrocher un deuxième sacre olympique, voici ce qu'il faut retenir de la nuit.

La descente hommes reportée à la nuit prochaine

C'est le feuilleton de la nuit. La très attendue descente hommes, première épreuve de ski alpin de ces Jeux olympiques de Pékin, n'a finalement pas eu lieu. Initialement prévue à 4 heures du matin heure française, l'épreuve a été repoussée à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures... puis à une date ultérieure. En cause: les très fortes rafales qui balayaient les montagnes de Yanqing. Samedi, le troisième entraînement avait déjà dû être annulé à cause du vent après le passage de trois concurrents.

En tout début de matinée, les organisateurs ont annoncé que l'épreuve était reprogrammée dans la nuit de dimanche à lundi (5 heures du matin heure française). Quatre Français se présenteront dans le portillon de départ: Johan Clarey, 2e de la descente de Kitzbühel il y a deux semaines, Blaise Gienzendanner, Maxence Muzaton et Matthieu Bailet.

Un titre historique pour la Nouvelle-Zélande

Cette nuit, la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott s'est adjugée un titre doublement historique en snowboard slopestyle. Grâce à un run à 92.88 (sur 100), la jeune femme âgée de 20 ans est devenue la première athlète à briser l'hégémonie américaine (hommes et femmes confondus) dans cette discipline... et la première athlète néo-zélandaise (là encore hommes et femmes confondus) à gagner un titre aux Jeux olympiques d'hiver ! Elle a devancé l'Américaine Julia Marino (87.68) et l'Australienne Tess Coady (84.15), alors qu'il n'y avait pas de Française en finale.

La Russie très bien embarquée en patinage artistique par équipes

La Russie tient son rang en patinage artistique par équipes. Grâce à une époustouflante Kamila Valieva, les Russes, favoris pour le titre dans cette épreuve, pointent en tête de la compétition ce dimanche matin, à la veille de la dernière journée. En tête à l'issue du programme court femmes, la Russie à conservé son avance au terme des quatre programmes libres hommes. Avec 45 points au compteur, elle devance les Etats-Unis (42 points) et le Japon (39 points).